توليد نفت ايران در صورت عدم تزريق گاز به 2 ميليون بشكه در روز كاهش مي يابد

رييس كميسيون انرژي در گفت وگوي اختصاصي با خبرنگار اقتصادي مهر با بيان اين مطلب درباره لزوم تزريق گاز به ميادين نفتي كشور گفت : درحال حاضر در سطح كشور به هشت ميدان نفتي هفتكل ، گچساران ، بي بي حكيمه ، سفيد ، مارون ، كرنج ، پارسي و كوپال گاز تزريق مي شود .

كمال دانشيار كه قبلا مديريت افزايش ضريب استحصال ميادين نفتي را در شركت متن به عهده داشته است درادامه گفت : علاوه براين ، تزريق گاز به ميادين آغاجاري ، رامشير ، نرگسي ، آسماري و قلعه نار نيز در دستور كار شركت ملي نفت ايران است .

وي اضافه كرد : بدين ترتيب درمجموع به 12 ميدان نفتي گاز آن هم به مقدار ناكافي تزريق مي شود درحالي كه بررسي هاي انجام شده حاكي است كه هم اكنون بيش از 30 ميدان نفتي كشور نيازمند تزريق گاز هستند .

به گفته وي ، اين درحالي است كه اگر گاز كافي تزريق نشود ميدان انرژي خود را از دست داده و ديگر نمي توان نفت استخراج كرد .

دانشيار اضافه كرد : درصورت تزريق گازنفت ميادين كشور تا سه نسل آينده نيز قابل استحصال است .

به گفته وي ، ارزش و اهميت موضوع تزريق گاز به ميادين نفتي تا به اندازه اي است كه اگر اين اقدام به درستي در كشور انجام نشود در يك پروسه 30 ساله نزديك به دو هزار ميليارد دلار خسارت به منافع ملي كشور وارد مي شود.

وي در پايان گفت : درنتيجه، اهميت اين امر به اندازه اي است كه صادرات گاز براي ما نفعي نخواهد داشت .