عرضه تلفن ثابت اعتباری در کرج/ نرخ مکالمه با تلفن ثابت پیش پرداختی

ابراهیم یافتیان در گفتگو با خبرنگار مهر، با بیان اینکه متقاضیان می توانند با پرداخت مبلغ اندکی و بسیار کمتر از خط تلفن های فعلی این نوع تلفن ثابت پیش پرداختی را تهیه کنند، اظهار داشت: هم اکنون این نوع تلفن به صورت محدود در منطقه هشتگرد کرج به فروش می رسد.

وی توسعه واگذاری تلفن ثابت اعتباری را در تهران و کرج مستلزم استقبال مردم عنوان کرد و گفت: میزان تعرفه درنظر گرفته شده برای مکالمه از طریق این نوع تلفن مانند تلفن های ثابت فعلی و 58.71 ریال به ازای هر دقیقه مکالمه داخلی خواهد بود و کاربران باید برای مکالمه با این خطوط از کارت شارژ استفاده کنند.

یافتیان با تاکید براینکه سرویس تلفن ثابت پیش پرداختی براساس موافقت سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی توسط شرکت مخابرات تهران واگذار می‌شود، ادامه داد: در صورت فعالسازی تلفن های ثابت اعتباری، شبکه این نوع تلفن و شماره گذاری آن تفاوتی با شبکه فعلی تلفن ثابت ندارد و متقاضیان تنها باید بابت تماس گرفتن و صحبت کردن از کارت شارژ استفاده کرده و خط تلفن ثابت خود را شارژ کنند. در این نوع تلفن، نوع گوشی قابل استفاده نیز با گوشی های فعلی تفاوتی نخواهد داشت.

به گزارش مهر، طرح واگذاری تلفن ثابت اعتباری پیش از این نیز به صورت آزمایشی در برخی استانهای کشور به اجرا درآمده بود و شرکت مخابرات ایران اعلام کرد که در صورت استقبال مردم از این سرویس، آن را در کل کشور اجرایی می کند.

پیش از این سید اسماعیل حسینی سرپرست اداره کل رایانه مخابرات تهران نیز به مهر گفته بود که فروش تلفن ثابت اعتباری در تهران هم اکنون در مرحله تحقیق و بررسی است و در صورتی که این سرویس راه اندازی شود خدمات آن از طریق سامانه 1818 عرضه خواهد شد.