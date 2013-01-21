قرار نیست بخاطر تیم ملی تنبیه نشوم/ اشتباه کردم و مستحق تنبیه هستم

به گزارش خبرنگار مهر، مهمد بچیروویچ که به نشست کمیته انضباطی فدراسیون بسکتبال احضار شده است، امروز دوشنبه پیش از حضور در این نشست در جمع خبرنگاران اظهار داشت: به هر حال وظیفه کمیته انضباطی است که در مورد کارهای غیرمعمول تصمیم گیری کند من هم منتظر رأی این کمیته هستم تا ببینم چه تصمیمی را در مورد من اتخاذ کرده است.

این مربی اسلوونیایی به دیدار تیم های مهرام و همیاری که به ترک زمین توسط وی و بازیکنانش نیمه تمام ماند، اشاره کرد و ادامه داد: در مورد اینکه چرا این کار را کرده ام باید بگویم در جریان بازی من، صمد و مهدی خیلی عصبی شده بودیم. مقابل آن جمعیت تماشاگران هم نمی توانستم کاری برای آرامش خود و بازیکنان انجام دهم به همین دلیل تیم را به رختکن فراخواندم و دو دقیقه بعد هم وارد زمین شدیم اما نمی دانستم که این کار چه تبعاتی دارد.

سرمربی تیم بسکتبال مهرام تصریح کرد: نمی دانستم قانون بسکتبال ایران متفاوت از اروپاست و تیمی که زمین را ترک کند، با باخت فنی مواجه می شود.

بچیروویچ به قوانین دیگر کشورها در این زمینه اشاره کرد و گفت: در بسیاری از کشورها و به هنگام ترک زمین توسط یک تیم 3 تا 5 دقیقه برای بازگشت به زمین فرصت می دهند و پس از بازگشت سرمربی تیمی که زمین را ترک کرده است تکنیکال گل می گیرد و بازی بدون مشکل دیگری ادامه پیدا می کند، اما من واقعا نمی دانستم که در ایران ترک زمین یعنی باخت فنی.

وی با بیان اینکه برای تیم همیاری احترام زیادی قائل هستم، خاطر نشان کرد: مهم نبود که مقابل این تیم ببریم یا ببازیم می خواستم فقط بازی را تمام کنیم و به همین دلیل دو دقیقه بعد از ترک زمین برگشتیم. البته فیلم های پخش شده فقط صحنه ای که من به بچه ها گفتم زمین را ترک کنید، نشان داده اند در حالیکه ما برای رسیدن به آرامش این کار را انجام دادیم.

سرمربی تیم ملی بسکتبال با بیان اینکه نمی دانم کمیته انضباطی چه تصمیمی در مورد وی اتخاذ می کند، اظهار داشت: به هرحال من کاری خلاف قانون انجام دادم و باید آن را قبول کنم این مهم نیست که من همزمان سرمربی تیم ملی هم هستم. من به عنوان سرمربی مهرام و بخاطر اشتباهی که داشته ام، مستحق تنبیه هستم.

«مسئولان فدراسیون بسکتبال اعلام کرده اند از بچیروویچ به عنوان سرمربی تیم ملی مرتکب شدن به چنین اشتباهی بعید بود، او باید الگویی برای دیگر مربیان باشد، این صحبت ها را می پذیرید؟»، سرمربی مهرام در پاسخ به این پرسش مهر گفت: من مربی هستم و می‌روم تا بازی را ببرم، اما ممکن است فشار خون من هم بالا برود و حالت بدی پیدا کنم بهر حال به عنوان مربی باید بازیکنانم را آرام کنم اما نتوانستم این کار را انجام دهم و از این بابت از تمام دوستداران بسکتبال عذرخواهی می کنم.

این مربی تاکید کرد: در واقع سرمربی تیم ملی بودن و سرمربی بودن در مهرام داستان متفاوتی دارد با این حال باید بیشتر مراقب باشم، بهرحال من نماینده بسکتبال در خارج از کشور هستم و باید رفتار بسیار بهتری داشته باشم.