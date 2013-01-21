سید کمال نوری در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: در بخش بررسی آسیبهای روانی پرسنل فعال در مناطق صنعتی به چندعامل باید توجه داشت که عوامل محیطی و شرایط منطقه، عوامل صنعتی و قانونهای شرکتی بهعنوان نمونه طرح اقماری مختلف که تعدیل شدهاند، را میتوان عنوان کرد.
وی با اشاره به دیگر عوامل مهم در این زمینه، اضافه کرد: عوامل شخصی و خانوادگی خود افراد که در این مجموعهها مشغول به کار هستند مانند سبک زندگی، خواب و بیداری، خوراک و اشتها و همچنین بحث باورها و نگرشها که همه این عوامل در سلامت روان یک فرد اثر مستقیم دارد.
دبیر کمیته سلامت روان بهداشت درمان صنعت نفت بوشهر ادامه داد: باید سبک زندگی افراد با مهاجرت دچار تغییرات تطبیقی شود، در غیر این صورت خانواده دچار آسیبهای ناشی از خلا حضورآن فرد میشود.
وی تصریح کرد: توصیه می شود اگر برای فردی شرایط کار در محیط نفتی پیش آمد و لازم شد به صورت اقماری دو هفته کار دو هفته استراحت یا یک هفته استراحت تردد کند لازم است قبل از آن آمادگیهای روانی را برای خود و خانواده ایجاد کند
نوری یادآور شد: اصولا این آمادگی به معنای مطلق آسیبزا بودن صنعت و یا منطقه نیست و بیشتر به معنای آموزش شیوه و سبک زندگی شرایطی است که پیش و روی افراد قرار دارد.
وی افزود: افراد باید یاد بگیرند که از یک شبکه اجتماعی قبلی که دربرگیرنده خانواده، فامیل و دوستان بوده جدا شده و به و بخشی گسترده از زمان زندگی خود در یک شبکه جدید که شامل همکاران و افراد دیگر اجتماع است وارد شده اند.
دبیر کمیته سلامت روان بهداشت درمان صنعت نفت بوشهر خاطرنشان ساخت: اگر نتوانیم این آمادگی را برای این مطابقت اجتماعی صورت دهیم قطعا خود و خانواده را دچار افسردگی و وسواسهای فکری و عملی میکنیم.
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