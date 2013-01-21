  1. حوزه و دانشگاه
۲ بهمن ۱۳۹۱، ۱۳:۲۵

رئیس دانشگاه خبر داد:

تکذیب ورود اراذل و اوباش به دانشگاه بیرجند/ حصارکشی دانشگاه برای امنیت

تکذیب ورود اراذل و اوباش به دانشگاه بیرجند/ حصارکشی دانشگاه برای امنیت

رئیس دانشگاه بیرجند با تکذیب خبر ورود اراذل و اوباش به دانشگاه، گفت: برای جلوگیری از بروز نا امنی در دانشگاه و خوابگاه‌های دانشگاه بیرجند محوطه دانشگاه حصارکشی می شود.

به گزارش خبرنگار مهر، برخی از تشکل‌های دانشجویی دانشگاه بیرجند در اعتراض به ناامنی خوابگاه‌های دانشجویی دانشگاه بیانیه ای صادر کرده و خواستار رسیدگی مسئولان شدند.

این بیانیه به دلیل ورود عده‌ای از اراذل و اوباش به خوابگاه دانشجویی پسران و ایجاد سرو صدا و درگیری با دانشجویان خوابگاه صادر شد، در این بیانیه آمده است که نیروی انتظامی با حضور در صحنه و دستگیری این افراد ماجرا را خاتمه داده است. 

دکتر محمدرضا میری در گفتگو با خبرنگار مهر، ورود اراذل و اوباش و همچنین نیروی انتظامی به خوابگاه را تکذیب کرد.
 
وی ادامه داد: دو تن از دانشجویان با یکدیگر بر سر مساله ای اختلاف داشتند که حراست این مساله را خاتمه داد.
 
رئیس دانشگاه بیرجند درباره اقدامات دانشگاه در رابطه با جلوگیری از بروز نا امنی در دانشگاه و خوابگاه‌ها گفت: دور تا دور دانشگاه حصارکشی خواهد شد و تا اندازه ای هم این کار صورت گرفته است.
 
این درحالی است که دانشجویان خوابگاهی دانشگاه بیرجند، صحبت های ریاست دانشگاه مبنی بر عدم ورود اراذل و اوباش به خوابگاه را رد کرده و اعلام می کنند: در پی درگیری دو تن از دانشجویان خوابگاهی عده ای از اراذل و اوباش به طرفداری از یکی از دانشجویان وارد خوابگاه شده و با دانشجویان درگیر شدند.
 
این دانشجویان به این مساله معترضند که چگونه ارذل و اوباش می توانند به راحتی وارد محوطه دانشگاه شده و با ورود به خوابگاه برای دانشجویان نا امنی ایجاد کنند.
کد مطلب 1796576

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