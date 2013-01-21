80 پروژه گازرسانی روستایی در گیلان به بهره برداری می رسد

به گزارش خبرنگار مهر، سید جلال نورموسوی ظهر امروز درنشست ستاد دهه فجر استان افزود: این پروژه ها درشهرستان های آستانه اشرفیه، املش، لنگرود، تالش، رشت، رودسر، سیاهکل، شفت، ماسال، لاهیجان، فومن، رضوانشهر و رودبار به بهره برداری خواهد رسید.

وی همچنین با اشاره به بهره مندی 61 درصدی روستاییان گیلانی از نعمت گاز اظهار داشت: برای گازرسانی به این 80 روستا شبکه گذاری به طول 532 کیلومتر با هزینه ای 186 میلیارد ریالی انجام شده است، پس از افتتاح پروژه های مورد نظر 10 هزار خانوار از نعمت گاز برخوردار خواهند شد که با افزایش این خانوارها، بهره مندی از گاز طبیعی در روستاها به 64 درصد می رسد.

مدیرعامل شرکت گاز گیلان درباره طرح های قابل افتتاح غیر روستایی نیز گفت: در دهه فجر سال جاری چهار پروژه مسکن مهر در شهرستان های تالش، کلاچای، رشت، املش با هزینه دو هزار و 500 میلیون ریالی به بهره برداری می رسد که در صورت تحقق این امر یک هزار و532 واحد مسکونی گازدار خواهد شد.

وی افزود: علاوه بر این دو ایستگاه سی. ان. جی در شهرستان های تالش و رحیم آباد رودسر با هزینه ای افزون بر یک میلیارد و 600 میلیون ریال و 41 واحد صنعتی نیز با هزینه 25 میلیارد ریالی در سطح استان به بهره برداری رسیده است.

نورموسوی با اشاره به تجهیز 13 ایستگاه تقلیل فشار تی. بی. اس و سی. جی. اس در دهه فجر اظهار داشت: این ایستگاه ها در شهرهای صومعه سرا، تالش، سنگر، نالکیاشر لنگرود، کوچیچال فومن، رضوانشهر، آستانه اشرفیه، کارخانه سیمان دیلمان، لشت نشا، خشکبیجار و انزلی با اعتبار 12 میلیارد ریالی افتتاح خواهد شد.

وی همچنین با بیان اینکه در سال جاری توسعه فعالیت های گازرسانی به ویژه در روستاها در مقایسه با سالهای گذشته در چهارچوب برنامه های مصوب صورت گرفته است، بیان داشت: بنابراین با انتقال خطوط گاز و ایجاد زیر ساخت ها در این مناطق علاوه بر جذب بیشتر گردشگر و سرمایه گذار و ایجاد زمینه های اشتغال پایدار برای جوانان روستایی از مهاجرت بی رویه روستائیان به شهر جلوگیری خواهد شد.

مدیرعامل شرکت گاز استان گازرسانی به روستاها را زمینه ای برای محرومیت زدایی و دلگرم شدن ساکنان روستاها دانست و یادآور شد: صرفه جویی و مصرف بهینه هریک از مشترکان باعث خواهد شد تا امکان بهره مندی تعداد بیشتری از هموطنان از این نعمت الهی فراهم شود.