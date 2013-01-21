به گزارش خبرنگار مهر، جمشید اسعدی ظهر دوشنبه در جلسه کمیته ساماندهی سرمایه گذاری و توسعه اشتغال روستاها و شهرهای با جمعیت زیر 20 هزار نفر آذربایجان غربی، افزود: از این میزان آموزش سه میلیون و 400 هزار نفرساعت برای کارجویان و کارآموزان علاقمند به مهارت آموزی توسط آموزشگاه ها ارائه شده است.

وی با بیان اینکه هم اکنون در بیش از 300 کارگاه آموزشی فعال دوره های آموزشی و مهارتی 500 حرفه تخصصی و مهارتی برگزار می شود، اظهار داشت: در حوزه آموزش های مهارتی برای روستاییان نیز هم اکنون 123 کارگاه در 94 روستا و 51 دهستان در حال برگزاری است.

مدیرکل آموزش فنی و حرفه ای آذربایجان غربی خدمات و کشاورزی شامل رایانه، امور مالی و بازرگانی، طراحی دوخت، امور زراعی و باغی، امور دامی و ماشین آلات کشاورزی را از جمله عناوین دوره های اموزشی روستایی اعلام و عنوان کرد: زیر بخش های محوردوره ها شامل کشت گندم، پرورش گاو شیری، زنبور عسل، گوسفند و کاربری گیاهان دارویی است.



اسعدی با اشاره به ارائه آموزش های مهارتی روستایی بطور رایگان برای علاقه مندان ارائه می شود، ادامه داد: از ابتدای سالجاری تاکنون 20 هزار و 653 دوره آموزشی در مناطق مختلف شهری و روستایی استان در 203 آموزشگاه خواهران، 50 آموزشگاه برادران و 89 آموزشگاه دو منظوره برگزار شده است.