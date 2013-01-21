بازدید رایگان از آسمان نمای کرج/اجرای 350برنامه توسط کانون پرورش فکری

به گزارش خبرنگار مهر، نشست هماهنگی کمیته کودک و نوجوان ستاد دهه فجر استان البرز با حضور معاون شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی استان و مسئول کمیته برگزاری مراسم دهه فجر، مدیرکل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان استان البرز، نمایندگانی از اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی و کمیته امداد امام خمینی استان ظهر دوشنبه در محل کانون پرورش فکری در کرج برگزار شد.



در این نشست که ویژه برنامه های طراحی شده دهه فجر توسط هر یک از ارگانهای مرتبط با حوزه کودکان و نوجوانان ارائه شد، صفی الله رمضانخانی با بیان اینکه خادمان حوزه کودک و نوجوانان مسئولیتی خطیر در قبال این گروه سنی دارند، اظهار داشت: اگر در قبال این گروه سنی کوتاهی کنیم، نفرین آیندگان را برای خود خریده ایم.



وی با بیان اینکه انقلاب اسلامی و نظام با دهه فجر بیمه شد، گفت: امروز باید کودکان و نوجوانان را با ترویج روحیه خودباوری و پاسداشت یاد شهدا با ارزشهای انقلاب آشنا کنیم و شعارهای اصلی انقلاب استقلال، آزادی و جمهوری اسلامی را برای فرزندان به ظهور برسانیم تا این افراد در آینده بتوانند از تمامیت ارضی کشور دفاع کنند.



وی افزود: امروز دشمن با همه اهدافش آمده تا با ما بجنگد و این مطلب را مقام معظم رهبری ابتدا به عنوان شبیخون فرهنگی و بعد ها نیز تحت عنوان جنگ نرم مطرح کردند.



رمضانخانی هدف دشمن را ضربه زدن به نظام و انقلاب اسلامی دانست و با بیان اینکه عقبه این انقلاب، امام و شهدا هستند، اظهار داشت: دشمن می خواهد با غفلت از عقبه و پشتوانه هایمان به کودکان و نوجوانان که نسل آینده ساز کشورند، آسیب بزند.



مدیرکل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان استان البرز با بیان اینکه می توانیم تمام ارگانهای مرتبط با حوزه کودک را به صورت پیکره ای واحد در نظر بگیریم، تصریح کرد: اگر در یک جا کوتاهی کنیم، همه چیز را باخته ایم.

وی با بیان اینکه کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان به عنوان یکی از نهادهایی که منحصرا در زمینه کودک و نوجوان فعالیت می کند، گفت: حدود 350 برنامه مختلف از جمله حضور در مرقد امام و بهشت زهرا و تجدید میثاق با آرمان های والای امام و شهدای گرانقدر، حضور اعضا و همکاران کانون در گلزار شهدای امامزاده محمد کرج؛ آسایشگاه جانبازان و تجلیل از آنان؛ دیدار با خانواده های شهدا و... بخشی از برنامه ای پیش بینی شده است.



رمضانخانی افزود: ثبت نام رایگان در مراکز کانون پرورش فکری استان طی دهه فجر، بازدید از بیمارستان کودکان، تهیه کلیپ ویژه سالروز انقلاب و سرکشی به خانواده های بی بضاعت اعضا از دیگر برنامه هاست.

تجلیل از اعضای موفق کانون استان با حضور عربیان



به گفته رمضانخانی طبق هماهنگی های انجام شده طی آیینی با حضور استاندار البرز اعضای کانون پرورش فکری استان که در عرصه های فرهنگی، هنری و ادبی به موفقیت دست یافتند، تجلیل می شوند.



وی همچنین گفت: ویژه برنامه های قصه گویی نیز با موضوع آزادی، ازخودگذشتگی و ..... اجرا خواهد شد.



رمضانخانی با بیان اینکه این برنامه ها به مدت 10 روز در مراکز کانون پرورش فکری استان با محوریت مرکز کرج در ایام دهه فجر برگزار می شود، یادآور شد: ارگانهایی مانند کمیته امداد، بهزیستی، آموزش و پرورش و سایر نهادهایی که به نوعی با حوزه کودک و نوجوان مرتبط هستند، می توانند برای استفاده کودکان و نوجوانان از این برنامه ها اقدام کنند.

اهداف و خدمات نظام به کودکان و نوجوانان معرفی شود



معاون شورای هماهنگی سازمان تبلیغات اسلامی و مسئول کمیته برگزاری مراسم دهه فجر استان البرز نیز در ادامه ضمن قدردانی از فعالیت های برنامه ریزی شده برای کودکان و نوجوانان در دهه فجر همچنین مراسم بزرگداشت نهم دی ماه و ... اظهار داشت: تمام کمیته های 22 گانه استان و تمامی نهاد هایی که در کشور برای دهه فجر فعالیت می کنند باید مردم را که به فرموده مقام معظم رهبری صاحبان اصلی انقلاب هستند، در برنامه ها شرکت دهند.

حجت الاسلام حسین میرزایی هدف اصلی کمیته کودک و نوجوان را آشنایی نسل آینده با اهداف انقلاب و آرمان های امام راحل (ره ) دانست و افزود: حفظ نظام به فرموده امام خمینی (ره) از بالاترین واجبات است و این، وظیفه ما را سنگین تر می کند تا کودکان و نوجوانان را با اهداف انقلاب و خدمات آن اشنا کینم.



برگزاری جشنی ویژه در یکی از تالارهای شهر، اجرای پرده خوانی در سالن نمایش شهید رضا پناهی، ویژه برنامه های 10 روز در مراکز کانون پرورش فکری و حضور گسترده کودکان و نوجوانان در راهپیمایی 22 بهمن از جمله برنامه های پیش بینی شده حوزه کودک و نوجوان در دهه فجر است.



برپایی نمایشگاهی از آثار برگزیده عکاسی ادبی ویژه محرم، برگزاری دومین همایش شعر خوانی حضرت امام (ره) با عنوان 10روز 10 غزل و برگزاری مسابقات هنری (نقاشی و خوشنویسی ) از دیگر برنامه هایی است که توسط کارشناسان فرهنگی، هنری و ادبی کانون برای دهه فجر ارائه شد.

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