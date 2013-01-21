به گزارش خبرنگار مهر، ابوالفضل طهماسبی ظهر یکشنبه در جمع خبرنگاران افزود: عصر دیروز 16 کاروان راهیان نور دانش‌آموزی استان زنجان از شهرستان‌های ابهر، خرم‌دره و طارم وارد کربلای ایران شده است.

وی با بیان اینکه مراسم استقبال از این دانش‌آموزان به نحو مطلوبی برگزار شد، افزود: ویژه برنامه شهادت امام حسن عسگری (ع) دیشب با حضور دانش‌آموزان و فرهنگیان حاضر در مناطق عملیاتی دوران دفاع مقدس برگزار شد.

معاون فرهنگی سپاه انصارالمهدی (ع) استان زنجان از پخش کلیپ در خصوص دانش آموزان شهید برای دانش‌آموزان زنجانی خبر داد و افزود: اجرای برنامه‌های فرهنگی برای دانش‌آموزان در این مناطق مورد توجه قرار گرفته است.

طهماسبی با بیان اینکه صبح امروز صبحگاه دانش‌آموزی برگزار شد، افزود: این برنامه به همت دانش‌آموزان اجرایی شد.

طهماسبی با اشاره به اینکه دانش‌آموزان استان زنجان از منطقه عملیاتی اروندکنار بازدید می‌کنند، خاطرنشان کرد: ضمن معرفی مناطق عملیاتی مختلف برای دانش‌آموزان بازنمایی عملیات‌ها نیز صورت می‌گیرد.

وی از برگزاری نماز جماعت برای دانش‌آموزان خبر داد و گفت: بازدید از منطقه عملیاتی شلمچه به همراه برگزاری زیارت عاشورا از دیگر برنامه‌های استان محسوب می‌شود.

معاون فرهنگی سپاه انصارالمهدی (ع) استان زنجان از برگزاری جشن آغاز امامت حضرت بقیه‌الله اعظم همراه با مولودی‌خوانی و برنامه جشن و سرور خبر داد و گفت: این برنامه امشب برای دانش‌آموزان برگزار می‌شود.