به گزارش خبرنگار مهر، دو رکابزن همدانی به اردوی آماده سازی قهرمانی آسیا راه یافتند.

براساس این گزارش، با اتمام رقابتهای دوچرخه سواری قهرمانی کشور، نفرات راه یافته به نخستین مرحله اردوی آماده سازی تیم ملی جوانان معرفی شدند.

مسابقات دوچرخه سواری قهرمانی کشور جوانان در مواد جاده، در استان مرکزی و به میزبانی شهرستان محلات برگزار شد.

در این دوره از رقابتها 63 رکابزن در قالب 18 تیم از استان های همدان، گلستان، خراسان جنوبی، آذربایجان شرقی، قم، خراسان رضوی، یزد، کرمان، سمنان، فارس، اصفهان، البرز، زنجان، لرستان، مازندران، مرکزی، لرستان ب و قزوین و در مواد 200 متر، 3000 متر، 500 متر، تایم تریل انفرادی، دورحذفی و استقامت جاده با یکدیگر به رقابت پرداختند.

پس از اتمام مسابقات و با مذاکرات صورت گرفته، در نهایت 12 دوچرخه سوار در مواد استقامت و نیمه استقامت و پنج رکابزن در مواد سرعت به منظور شرکت در اردوی تیم ملی جوانان انتخاب شدند.

براین اساس کسری قیاسی و علیرضا سیفی از همدان به عنوان نفرات برتر مواد استقامت و نیمه استقامت معرفی شدند.

کشتی برترین هیئت ورزشی همدان شد

رشته کشتی به عنوان برترین هیئت ورزشی در ارزیابی کارشناسان ورزش همدان معرفی شد.

بر اساس ارزیابی صورت گرفته از سوی کارشناسان حوزه ورزشی و آمار اداره کل ورزش و جوانان هیئت های برتر استان همدان در 10 ماهه نخست امسال معرفی شدند.

در مجموع این ارزیابی، هیئت کشتی همدان با دو هزار و 790 امتیاز به عنوان هیئت برتر ورزش استان همدان معرفی شد، هیئت تکواندو با دو هزار و 628 امتیاز دوم شد و هیئت ورزش های همگانی با دو هزار و 587 امتیاز در جای سوم ایستاد.

هیئت های قایقرانی، کوهنوردی و صعودهای ورزشی، دوچرخه سواری، پینگ پنگ، ورزش های روستایی و عشایری، فوتبال و کاراته نیز در رتبه های بعدی قرار دارند.

در تفکیک ارزیابی عملکرد ورزش در بخش بانوان و آقایان، هیئت قایقرانی با یکهزار و467 امتیاز در رتبه نخست ایستاد، هیئت های ورزش های همگانی با 955 امتیاز دوم شد و هیئت کاراته با 896 امتیاز در جای سوم قرار گرفت.

هیئت های تکواندو، جودو، والیبال، فوتبال، کوهنوردی و صعودهای ورزشی، پینگ پنگ و ورزش های روستایی و عشایری به ترتیب در رتبه های چهارم تا دهم ایستادند.

بانوی کبدی کار ملایری به دومین مرحله اردوی آمادگی دعوت شد

با حکمی از طرف فدراسیون کبدی جمهوری اسلامی ایران عالیه اسدی کبدی کار توانمند ملایر به دومین مرحله اردوی تیم ملی کبدی بانوان دعوت شد.

این اردو آماده سازی برای حضور قدرتمند تیم ملی کبدی ایران در بازیهای سالنی آسیایی2013 اینچوان کره جنوبی بلرگزار می شود.

این اردو از 10بهمن به مدت 10 روز در استان گلستان شهرستان سرخ کلاته تشکیل می شود.

شورای عالی ورزش در همدان برگزار می شود

مدیرکل ورزش و جوانان استان همدان گفت: شورای عالی ورزش در آینده نزدیک به ریاست استاندار همدان برگزار خواهد شد.

سیدعبدی افتخاری در نشست رؤسا هیئت های ورزشی استان همدان گفت: یکی از نقاط قوت ورزش استان برگزاری نشست های ورزشی و ارزیابی ماهانه هیئت های ورزشی است که موجب ایجاد انگیزه در بین هیئت ها می شود.

وی ادامه داد: هیئت های ورزشی باید تعامل خوبی با رؤسای ادارات ورزش و جوانان و هیئت های ورزشی در شهرستان ها داشته باشند و اگر مشکلی نیز بین هیئت ها و شهرستان ها ایجاد شده باید هر دو طرف در نشست های ماهانه آن را با گفتگو برطرف کنند.

افتخاری به نقش موثر استعدادیابی و توجه به رده های پایه در توسعه ورزش اشاره کرد و گفت: در هر رشته ورزشی که رده های پایه و پشتوانه سازی وجود ندارد آن هیئت مانند جسم بدون روح می ماند.

وی خطاب به رؤسای هیئت های ورزشی و شهرستان ها اظهار کرد : افرادی که انگیزه فعالیت ندارند نباید درگیر کار شوند و باید کار را به افراد با انگیزه و با برنامه بسپارند.

مدیرکل ورزش و جوانان استان عنوان کرد: برای سال آینده هیئت ها و ادارات شهرستانها باید به دنبال درآمدزایی باشند.

درخشش ووشو کاران ملایر در مسابقات انتخابی نوجوانان استان

وشوو کاران ملایر در مسابقات ووشو انتخابی استان همدان در رده سنی نوجوانان خوش درخشیدند.

مسابقات انتخابی استان همدان در رده نوجوانان برای اعزام به مسابقات قهرمانی کشور و انتخابی تیم ملی در همدان برگزارشد ودر پایان تیم ملایر به پنج عنوان قهرمانی، چهار نایب قهرمانی و یک مقام سومی دست یافت.

فرشید دوستی مقام اول 31 کیلوگرم، رشید سبزی مقام اول 34 کیلوگرم، رضا ملکی مقام اول 37 کیلوگرم، سجاد محمدی علی آبادی مقام اول 43 کیلوگرم، علی نعمتی علی آبادی مقام اول 49 کیلوگرم و مجتبی رضایی مقام اول 40 کیلوگرم، حسین فتحعلی علی آبادی مقام دوم 52 کیلوگرم، امیر نادر منش مقام دوم 37 کیلوگرم و علی نجفی مقام سوم 60 کیلوگرم را بدست آوردند.

لازم به ذکر است، سهمیه استان برای حضور در اردوی انتخابی تیم ملی شش وزن است و سهم شهرستان ملایر دو وزن به اسامی سجاد محمدی و فرشید دوستی اعلام شد.

معرفی کشتی گیران برتر استان همدان

مسابقات کشتی آزاد انتخابی استان همدان با حضور 75 کشتی گیر همزمان با افتتاحیه خانه کشتی شهرستان فامنین برگزار شد.

این رقابتها با حضور کشتی گیران هشت شهرستان در دو روز و در پنج دور با انجام 86 مبارزه برگزار شد.

در پایان در وزنهای 50 تا 120کیلو گرم محمد رضا مولائی از همدان، محمد امین سوری از تویسرکان، احسان جهانیان از نهاوند، علیرضا کریمی از همدان، محمد عظمی از ملایر، هادی وفایی پوراز بهار، میلاد اسدی اسد آباد و میلاد فاطمی از نهاوند به قهرمانی وزنهای خود دست یافتند.