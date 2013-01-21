یک گیلانی در اردوی انتخابی تیم ملی کبدی بانوان

به گزارش خبرگزاری مهر، " هاجرشاهین کمال " از گیلان به همراه 13 ورزشکار از دیگر استان ها از دهم بهمن ماه به مدت 10 روز زیرنظر کادرفنی در گرگان اردو می زند.

تیم ملی کبدی بانوان بزرگسال ایران، خود را برای شرکت در بازی های آسیایی کره جنوبی که خردادماه سال آینده برگزار می شود، آماده می کند.

لیگ برتر کشتی آزاد گیلان

هفته دوم دور برگشت لیگ برتر کشتی آزاد گیلان جام سردار جنگل با معرفی تیم های برتر پایان یافت، دراین رقابت ها تیم هیئت کشتی آستارا 9 بر 7 هیئت رودبار را شکست داد، وحدت رشت 10 بر 8 از سد تیم شهرداری لاهیجان گذشت، دخانیات گیلان 15 بر 3 سپیدرود آستانه اشرفیه را برد و هیئت ماسال 11 بر 7 هیئت تالش را مغلوب کرد.

تا پایان این هفته از رقابت ها از گروه اول تیم وحدت رشت واز گروه دوم تیم دخانیات گیلان در صدر قرار دارند. در لیگ برتر کشتی آزاد گیلان هشت تیم در دو گروه باهم رقابت می کنند.

کاهش تلفات حوادث رانندگی در گیلان

مدیرکل پزشکی قانونی گیلان گفت: در هشت‌ ماهه امسال 574 نفر در حوادث رانندگی گیلان جان خود را از دست دادند و در مقایسه با مدت زمان مشابه سال گذشته که 579 نفر در تصادفات رانندگی کشته شدند، 9 ‌دهم درصد کاهش نشان می‌ دهد.

وی با بیان اینکه از مجموع تلفات این حوادث رانندگی در استان 474 نفر مرد و 100 نفر زن بودند، اظهار داشت: بیشترین تلفات حوادث رانندگی با 473 مورد در جاده‌های برون شهری و پس از آن با 93 مورد در تصادفات درون شهری، هشت مورد در جاده ‌های روستایی گزارش شده است.

فریبرز آیتی گفت: در حوادث رانندگی هشت ‌ماهه امسال 10 هزار و 136 نفر که شامل هفت ‌هزار و 363 مرد و دو‌هزار و 773 زن می شود، مصدوم شدند که نسبت به مدت مشابه سال قبل تغییری نداشته است.

وی یادآور شد: در آبان ماه امسال 69 نفر که شامل 59 مرد و 10 زن می شود، جان خود را در تصادفات از دست دادند که این رقم در مقایسه با مدت مشابه سال قبل 1.4 درصد کاهش یافته است.

امسال 540 میلیون تومان از درآمد موقوفات به نیازمندان کمک شد

مدیرکل اوقاف و امور خیریه استان گیلان با اعلام اینکه امسال 540 میلیون تومان از درآمد موقوفات به نیازمندان کمک شده‌ است بر لزوم احیای این سنت حسنه در جامعه تاکید کرد.

حجت الاسلام ولی عادلی با بیان اینکه اهداف اوقاف، مدیریت و عمران بقاع، حفظ موقوفات و اجرای نیات واقف است، افزود: با ایجاد تعامل، هماهنگی، همکاری با مدیران استانی، شهرستانی و هیئت های امنا برای پیشبرد اهداف اوقاف و امور خیریه تلاش شود.

وی با تاکید بر اجرای سنت حسنه وقف خواستار ترویج آن درجامعه شد و اظهارداشت: مسئله وقف متعلق به عموم بشر است و در دین مبین اسلام به عنوان یک سنت حسنه از آن یاد می شود.

مدیرکل اوقاف گیلان ادامه داد: وقف معجزه جاودانگی و رسیدن به بالاترین مرتبه معنوی است که پس از حیات نیز ثمرات پرخیر و برکتش نصیب واقف و جامعه می شود.

3 میلیون سهم در تالار بورس رشت داد و ستد شد



مدیر تالار منطقه ای بورس رشت گفت: در معاملات بورس گیلان سه میلیون و 292 هزار و 12 سهم داد و ستد شد. محمدرضا مهران فر افزود: این میزان سهم به ارزش 11میلیارد و 692 میلیون و 15 هزار و 65 ریال داد و ستد شد که 76 درصد مربوط به خرید و بقیه فروش سهام را شامل می شود.

وی همچنین ارزش اقتصادی دو میلیون و 318 هزار و 951 سهم خریداری شده را هشت میلیارد و 838 میلیون و 172 هزار و 56 ریال عنوان کرد و اظهارداشت: 973 هزار و 61 سهم نیز به ارزش دو میلیارد و 853 میلیون و 843 هزار و 9 ریال فروخته شده است.

مدیر تالار منطقه ای بورس رشت ادامه داد: امتیاز 200 میلیون ریال اوراق تسهیلات مسکن نیز امروز با قیمت میانگین 24 میلیون و 830 هزار ریال معامله شد.