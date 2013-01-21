برنامه های دهه فجر باید با گرایش های دینی مردم همراه باشد

به گزارش خبرگزاری مهر، آیت الله احمد علم الهدی ظهر دوشنبه در خصوص برنامه های دهه فجر دلبستگی مردم به انقلاب و نظام را برخواسته از جوهره دینی مردم، دانست و اظهار کرد: برنامه های این ایام باید همسو با عواطف و گرایش های دینی مردم باشد.

امام جمعه مشهد گفت: جشن های دهه فجر باید تهیج کننده عواطف دینی مردم باشد، در غیر این صورت این جشن ها به یک مراسم خشک و بی معنی مبدل خواهد شد و آن رسالتی که باید برنامه های دهه فجر در احیای ارزش های انقلاب و نظام داشته باشد، به انجام نخواهد رسید.

آیت الله علم الهدی در خصوص نقش رسانه در بزرگداشت دهه فجر انقلاب اسلامی، بیان کرد: خوشبختانه ما در 2 سال اخیر در تولیدات و برنامه های صدا و سیما شاهد یک تنوع جالبی هستیم.

وی افزود: کارهای صدا و سیما در دو بخش بسیار مقبول و جالب است، یکی در منعکس کردن جرائم و جنایات زمان شاه چون اکثر نسل امروز ما زمان قبل از پیروزی انقلاب را درک نکردند و قشر فعال جامعه این جنایت ها و جرائم آن دوران را ندیدند.

امام جمعه مشهد گفت: همین که صدا و سیما مظالم دوران ستم شاهی را با یک تنوع زیبایی که تکراری هم نیست منعکس می کند یک حرکت و برنامه ریزی جالب و در خور توجهی است که قابل تقدیر است.

آیت الله علم الهدی اظهار کرد: آنچه باید بیشتر مورد توجه قرار گرفته و بسط و گسترش یابد، تولید فیلم ها و سریالهای تلویزیونی جالب و جاذب با محتوای انقلاب و نظام است.

وی گفت: ما در ماه رمضان شاهد این هستیم که صدا و سیما تلاش می کند، فیلم ها و سریالهایی متناسب با ماه مبارک که محتوای ارزشی و دینی دارند، تولید و پخش کند.

امام جمعه مشهد تصریح کرد: البته اشکالاتی هم در برخی از فیلم ها و سریالهای ویژه ماه مبارک رمضان وارد هست که نیازمند تخصص و کارشناسی لازم است و ما آنها را به مسئولان صدا و سیما اعلام کرده ایم، اینگونه فیلم ها و سریالها با پشتوانه معرفت شناسی باید تولید شود و باید زیر نظر کارشناسان قوی مذهبی و دینی باشد و متأسفانه جای خالی این نظارت های کارشناسانه گاهی دیده می شود.

آیت الله علم الهدی اظهار کرد: درست عین همین تولیدات لازم است در دهۀ مبارک فجر با پشتوانه معرفت شناسی در حوزه مبانی نظام و انقلاب اسلامی به انعکاس ظلم های دوران ستم شاهی بپردازد.

وی گفت: ما همچنان شاهد حرکت صحیح و اصولی صدا و سیما هستیم، اما در حال حاضر ضروری است در حوزۀ ترویج کارکردهای مثبت انقلاب و نظام و حوزه مبانی نظام و انقلاب به توسعه و توجه بیشتر بیاندیشیم.