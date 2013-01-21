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۲ بهمن ۱۳۹۱، ۱۶:۱۰

محمد بیگی خواستار شد:

لزوم افزایش فضای اسکان مسافران و گردشگران نوروزی در لنگرود

لزوم افزایش فضای اسکان مسافران و گردشگران نوروزی در لنگرود

لنگرود - خبرگزاری مهر: فرماندار لنگرود بر ضرورت افزایش فضاهای لازم برای اسکان مسافران و گردشگران در این شهرستان تاکید کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، کمال محمد بیگی ظهر امروز دوشنبه در جلسه ستاد تسهیلات نوروزی شهرستان لنگرود افزود: این شهرستان با داشتن 14هتل، هفت مسافرخانه دارای مجوز و دو مسافر کاشانه هم اکنون در حال خدمت رسانی به مسافران و گردشگران هستند.

وی اظهارداشت: امسال با توجه به اقدامات در نظر گرفته شده باید تلاش کرد تا اسکان مسافران و گردشگران در این شهرستان  افزایش یابد.

فرماندار لنگرود گفت: همه دستگاه ها و نهادهای شهرستان همچون بانک ها، اورژانس، هلال احمر، بیمارستان و نیروی انتظامی باید برای ورود مسافران و گردشگران آمادگی لازم را داشته باشند.

وی افزود: بحث توسعه صنعت گردشگری در شهرستان نباید تنها به ایام نوروز و تعطیلات تابستان ختم شود بلکه باید در طول سال آمادگی لازم در این زمینه را داشته باشند.

محمد بیگی یادآورشد: شهرستان لنگرود در زمینه گردشگری از پتانسیل ها و ظرفیت های بالایی برخوردار است که می توان با برنامه ریزی دقیق و درست از این نعمت های خدادادی به جهت ارتقا سطح فرهنگی و اقتصادی مردم شهرستان استفاده کرد.

کد مطلب 1796602

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