لزوم افزایش فضای اسکان مسافران و گردشگران نوروزی در لنگرود

به گزارش خبرنگار مهر، کمال محمد بیگی ظهر امروز دوشنبه در جلسه ستاد تسهیلات نوروزی شهرستان لنگرود افزود: این شهرستان با داشتن 14هتل، هفت مسافرخانه دارای مجوز و دو مسافر کاشانه هم اکنون در حال خدمت رسانی به مسافران و گردشگران هستند.

وی اظهارداشت: امسال با توجه به اقدامات در نظر گرفته شده باید تلاش کرد تا اسکان مسافران و گردشگران در این شهرستان افزایش یابد.

فرماندار لنگرود گفت: همه دستگاه ها و نهادهای شهرستان همچون بانک ها، اورژانس، هلال احمر، بیمارستان و نیروی انتظامی باید برای ورود مسافران و گردشگران آمادگی لازم را داشته باشند.

وی افزود: بحث توسعه صنعت گردشگری در شهرستان نباید تنها به ایام نوروز و تعطیلات تابستان ختم شود بلکه باید در طول سال آمادگی لازم در این زمینه را داشته باشند.

محمد بیگی یادآورشد: شهرستان لنگرود در زمینه گردشگری از پتانسیل ها و ظرفیت های بالایی برخوردار است که می توان با برنامه ریزی دقیق و درست از این نعمت های خدادادی به جهت ارتقا سطح فرهنگی و اقتصادی مردم شهرستان استفاده کرد.