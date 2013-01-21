دوچرخه سواری لرستان پا در رکاب مشکلات/ تیم قهرمان کشور وسیله نقلیه ندارد

بهروز فرزاد در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه نداشتن ماشین حمل و نقل برای تیم قهرمان کشور واقعا یک معضل است، افزود: تمام تیم هایی که در این رقابت ها حضور داشتند با تجهیزات کامل و وسیله نقلیه مخصوص پا به عرصه رقابت ها گذاشتند.

فرزاد عنوان کرد: تیم های تهران، اصفهان و قزوین که در این رقابت ها به ترتیب هفتم تا نهم شدند هر کدام با وسیله نقلیه مخصوص و تجهیزات کامل آمده بودند اما لرستانی که با این همه افتخار و قاطعیت تمام قهرمان می شود باید ماشین اجاره کند آن هم با هزینه شخصی دوچرخه سواران که واقعا جای تأمل دارد.

سرمربی دوچرخه سواری جوانان لرستان در خصوص راهکار رفع این مشکل بیان داشت: تا کنون چندین بار به استانداری و نماینده های مجلس نامه دادیم و خواستار شدیم حداقل یکسری تسهیلات به صورت وام را برای هیئت برآورد کنند تا بتوانیم وسیله نقلیه درخور شان تیم و قهرمانانمان تهیه کنیم اما تاکنون توفیقی کسب نکردیم.

فرزاد همچنین در مورد حمایتهای اداره ورزش و جوانان استان گفت: اداره ورزش و جوانان استان تا جایی که توانسته به خصوص در زمینه تهیه دوچرخه مسابقه و یکسری وسایل بازی ما را حمایت کرده است اما متأسفانه هنوز نتوانسته اند برای تهیه وسیله نقلیه کاری انجام دهند.

وی ادامه داد: ما انتظار داریم اداره ورزش و مسئولان در این خصوص تا جایی که می توانند کمک کنند چرا که دوچرخه سواران استان همواره ثابت کرده اند که ارزش حمایت را دارند کما این که چند روز پیش دومین قهرمانی کشور در رده جوانان طی چهار سال اخیر را به مردم لرستان هدیه دادند.

فرزاد در ادامه در مورد گسترش این رشته مفرح در سایر شهرستان های استان گفت: چند وقت پیش هیئت دوچرخه سواری الیگودرز را فعال کردیم و برای شهرستان کوهدشت نیز دو دستگاه دوچرخه را تهیه کردیم، اما روی سخن من با هیئت دوچرخه سواری خرم آباد است که علیرغم پتانسیل بالایی که دارد متأسفانه نتوانسته ورزشکار آنچنانی به تیم استان معرفی کند.

وی افزود: از هیئت فعال شهرستان خرم آباد انتظار داریم تا در این زمینه بیش تر فعالیت کنند.

سرمربی دوچرخه سواری جوانان استان در پایان خواستار حمایت بیش تر مسئولین از رشته افتخارآفرین دوچرخه سواری شد.