دوره مربیگری فوتسال سطح یک آسیا در مشهد برگزار می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، یک دوره مربیگری فوتسال سطح یک آسیا با حضور 15 نفر از مربیان خراسان رضوی از 3 تا 8 بهمن ماه در مشهد برگزار خواهد شد.

این دوره مربیگری توسط دپارتمان آموزش هیئت فوتبال خراسان رضوی زیر نظر ناصر صالح، مدرس AFC و FIFA در سالن ورزشی ثامن الائمه مشهد(ع) برگزار می شود.

دعوت از 10 کشتی گیر ناشنوای خراسان رضوی به اردوی تیم ملی



رئیس هیئت ناشنوایان، بیماران خاص و پیوند اعضا خراسان رضوی از دعوت 10 نفر از کشتی گیران آزاد کار و فرنگی کار استان به اردوی تیم ملی خبر داد.

محمد شیخ زاده اظهار کرد: اردوی انتخابی تیم ملی کشتی آزاد و فرنگی ناشنوایان کشور از 2 تا 6 بهمن ماه در سالن شهید عضدی تهران برگزار می شود.

رئیس هیئت ناشنوایان، بیماران خاص و پیوند اعضا خراسان رضوی گفت: محمد عابدینی، مجتبی دادخدایی، بهروز زیدآبادی نژاد، کریم محبوب، فرهاد اسدی، حسین حسین پور، مجتبی حسینی گوش، علی پارسا و مسلم رسولی، 10 کشتی گیر آزاد و فرنگی از استان خراسان رضوی هستند که به این اردوی 5 روزه دعوت شده اند.



مشکلات مالی بر روحیه بازیکنان تاثیر گذاشته است



سرمربی تیم فوتبال آرمان رضا(ع) مشهد گفت: با نتایجی که تاکنون کسب شده و موقعیتی که در جدول داریم نباید مشکلات مالی باعث هدرفتن زحماتمان شود.

علی سیف پس از شکست یک بر صفر تیمش مقابل تیم پارس فوتبال چالوس از هفته پنجم دور برگشت رقابت‌های لیگ دسته 3 فوتبال کشور افزود: با تاثیری که مشکلات مالی بر روحیه بازیکنان داشته است جمع کردن تیم کمی دشوار شده است.

سرمربی تیم فوتبال آرمان رضا(ع) مشهد با اشاره به دریافت نکردن حقوق و پاداش دو ماه اخیر بازیکنان تیمش اظهار کرد: با وجود اینکه تیم در شرایط بسیار دشوار بسته شد و هنوز نیز جز مدعیان صعود قرار دارد نباید تاثیر مشکلات مالی باعث هدررفتن زحمات زیادی که تاکنون مجموعه باشگاه و بازیکنان متحمل شدند شود.

سیف گفت: علیرغم برتری کیفی تیم ما نسبت به تیم میزبان، اشتباهات داوری و نگرفتن 2 پنالتی صد درصد به سود ما باعث شد در این دیدار بازنده باشیم.

وی با بیان اینکه یکشنبه 8 بهمن ماه میزبان شهرداری بهشهر خواهیم بود اظهار کرد: با توجه به نزدیکی امتیازات تیم های بالای جدول و حساسیت بازی ها هیچ چیزی مشخص نیست و تیم های صعود کننده در بازی های پایانی مشخص خواهند شد.

گفتنی است تیم فوتبال آرمان رضا(ع) مشهد با قبول این شکست 19 امتیازی باقی ماند و با 2 پله سقوط در جایگاه چهارم جدول رده بندی گروه یک رقابت های لیگ دسته 3 فوتبال کشور قرار گرفت.



رقابت های مختلف ورزشی به مناسبت بزرگداشت ایام دهه فجر در کاشمر برگزار شد



رئیس اداره ورزش و جوانان کاشمر از برگزاری مسابقات مختلف ورزشی به مناسبت بزرگداشت ایام دهه فجر در این شهرستان خبر داد.

احمدرضا روشندل گفت: با آغاز ایام دهه فجر مسابقات آمادگی جسمانی، والیبال چهار جانبه، تکواندو، پیاده روی و کوهپیمایی مخصوص بانوان در این شهرستان شروع خواهد شد.

رئیس اداره ورزش و جوانان کاشمر افزود: برگزاری مسابقات بدمینتون، ژیمناستیک و شطرنج در دو بخش آقایان و بانوان، فوتسال، پهلوانی و ورزش زورخانه ای، بسکتبال، کاراته، تکواندو و دوچرخه سواری از جمله دیگر برنامه های این شهرستان برای بزرگداشت ایام دهه فجر خواهد بود.

روشندل با اشاره به برگزاری مسابقات پرورش اندام در این شهرستان اظهار کرد: به مناسبت بزرگداشت ایام دهه فجر یک دوره مسابقات پاورلیفتینگ، مردان آهنین، مچ اندازی، فیگور و تک حرکت لیفت نیز در کاشمر برگزار خواهد شد.

وی از برگزاری مسابقات هفت سنگ طناب کشی در بخش آقایان و تنیس روی میز در 2 بخش آقایان و بانوان با همکاری دهیاری ها و روستاهای کاشمر خبر داد.