فعالیت تمام سمن های فارس بازدید می شود

حسین کیانی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: هم اکنون در استان فارس 300 سمن وجود دارد که از این تعداد 60 سمن فعالیت مناسبی دارند که اولویت اول بازدید ها نیز سمن های فعال و داری مکان مشخص هستند.

وی ادامه داد: بازدید از سمنها شرایط هم اندیشی و همفکری بیشتراعضای سمن با مسئولین امور جوانان، اداره ورزش و جوانان را فراهم می کند و این تعامل سبب ایجاد نگاه واقع بینانه به فعالیت سمن می شود.

وی ادامه داد: بازدیداز فعالیت های سمن ها از دو هفته پیش آغاز شده که تاکنون چهار سمن توسط کارشناسان اداره ورزش و جوانان فارس بازدید شده اند.

عملکرد مطلوب سمن ها

سرپرست معاونت جوانان تصریح کرد: سمن های که تاکنون مورد بازدید قرار گرفته اند عملکرد بسیار مطلوبی داشته اند به گونه ای که کارشناسان اداره ورزش و جوانان ترغیب شدند تا به شکل مطلوب تر ارتباط خود را بااین سمن ها برقرار کنند.

کیانی بیشترین مطالبات سمن ها را حمایت مالی از طرح ها دانست وافزود: سمن ها می توانند با ارائه طرح های تاثیر گذار و مشخص از حمایت مالی اداره کل ورزش و جوانان فارس بهره مند شوند.

وی همچنین بیان کرد: براساس مصوبه مجلس تنها مرجعی که می تواند به فعالیت سمن ها مجوز بدهد وزارت کشور است و دراستانها نیزاستانداری و فرمانداری متولی این امر است که ازدی ماه سال جاری با توافق نامه میان وزارت ورزش و جوانان و وزارت کشور این امرمحقق شد.

سرپرست معاونت جوانان اداره ورزش و جوانان فارس اضافه کرد: در صورتی که اداره ورزش و جوانان مجوز لازم برای ثبت سمن ها را داشته باشد به طور حتم در آینده شاهد افزایش تعداد سمن ها در فارس خواهیم بود.

کیانی عنوان کرد: هم اکنون در استان فارس بیشترین استقبال از ثبت سمن در حوزه فرهنگی بارویکرد دینی و نیزمیراث فرهنگی و گردشگری است.