بازی در "پیمان"به من پیشنهاد نشده است/ حضور در یک سریال طنز

امیرحسین رستمی بازیگر که این روزها سریال "دختران حوا" با بازی وی روی آنتن شبکه پنج می‌رود به خبرنگار مهر گفت: من بخش زیادی از موفقیت‌هایم در مسیر بازیگری را مدیون پیمان قاسم‌خانی هستم، درباره سریال "پیمان" نیز صحبت‌های بسیاری با او و سروش صحت داشته‌ام با این حال از طرف دوستان برای بازی در این سریال دعوت به کار نشده‌ام.

وی افزود: تا جایی که می‌دانم "پیمان" یک شخصیت اصلی دارد که ایفای آن را به شخصی نابازیگر سپرده‌اند و قصه حول محور او می‌چرخد.

این بازیگر با رد خبر رسانه‌ها مبنی بر اینکه وی بازیگر اسریال "پیمان" خواهد بود، گفت:‌نمی‌دانم شاید ما را با هم دیده‌اند و فکر کرده‌اند قرارست من در این کار بازی کنم. اما همانطور که گفتم من از طرف سروش صحت دعوت به کار نشدم که بخواهم این پیشنهاد را رد کنم.

رستمی همچنین از انعقاد قراردادی با یک سریال طنز از دو هفته پیش خبر داد که این توافق همچنان پابرجاست.