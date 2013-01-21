تثبیت خاک برای جلوگیری از بیابان زایی در قم ضروری است

محمود علی رکنی در گفتگو با خبرنگار مهر بیان کرد: بحث بیابان زایی از فرایندهایی است که با توجه به ویژگی های سرزمین در حال اتفاق است.



وی ادامه داد: اکنون 440 هزار هکتار از اراضی در معرض بیابان شدن قرار دارند که 90 هزار هکتار نیز تاکنون بیابان شده است که باید با ارائه طرح‌های مناسب این روند متوقف شده و حتی نسبت به احیای آن گام برداشته شود.



مدیر کل حفاظت محیط زیست قم بیان کرد: یکی از فرایندها در این زمینه کاشت درخت به منظور تثبیت خاک است زیرا کاشت درخت و درختچه موجب تثبیت خاک شده و حتی به مناطق اطراف نیز می‌تواند سرویس زیست محیطی ارائه دهد.



وی ادامه داد: این امر همچنین می تواند موجب تلطیف هوا، تقویت ذخایر زیست محیطی، تعدیل رطوبت، جلوگیری از چرخش گرد و غبار و ریزگردها و موارد دیگر شود.



وی بیان کرد: اکنون سازمان محیط زیست برای ایجاد کمربند سبز با همکاری و مشارکت با سایر بخش ها در صدد انعقاد تفاهم نامه ای چندجانبه هستیم.



رکنی گفت: در همه مناطق شهر هم با نگرش کمربند سبز و هم بیابان زدایی در کانون های بحرانی که در حواشی شهر وجود دارد باید مدیریت لازم انجام شود.



وی ادامه داد: بهتر است فعالیت های بیابان زدایی بیشتر به صورت مهندسی بیولوژیک و مهندسی زیست شناختی انجام شود که با تثبیت خاک از بیابان زایی جلوگیری شود.

