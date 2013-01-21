اخبار سازمان تبلیغات اسلامی چهارمحال و بختیاری

به گزارش خبرگزاری مهر، کارشناس تشکل های دینی شهرستان کیار از برگزاری دوره آموزشی "نماز شایستگان" در این شهرستان خبر داد.

طاهر خسرویان گفت: طرح آموزشی "نماز شایستگان" با هدف ایجاد پیوند میان نوجوانان و جوانان با مسجد، تبیین جایگاه و اهمیت نماز جماعت و آشنا نمودن جوانان با مسائل دینی و مذهبی به ویژه آثار اجتماعی نماز اجرا می شود.

وی، آشنایی هر چه بیشتر نوجوانان و جوانان با فلسفه و احکام نماز، تقویت بنیه اعتقادی و رفتاری آنان برای مقابله با تهاجم فرهنگی و ایجاد شبکه های مؤثر و مرتبط با نماز در کشور برای توسعه و ترویج فرهنگ نورانی نماز بین نوجوانان و جوانان را از دیگر اهداف اجرای این طرح بیان کرد.

خسرویان با اشاره به اینکه دوره ی آموزشی "نماز شایستگان" با حضور 40 نفر در مؤسسه قرآنی بنت الحسین شهر گهرو برگزار می شود، افزود: افرادی که موفق به کسب امتیاز قبولی در آزمون پایانی این دوره شوند، گواهی پایان دوره اعطا می شود.

تدوین برنامه های قرآنی و فرهنگی ویژه گرامیداشت دهه ی فجر انقلاب اسلامی در شهرستان اردل

رئیس تبلیغات اسلامی اردل گفت: روحانیون این شهرستان در نشستی به بررسی برنامه های پیشنهادی قرآنی و فرهنگی برای اجرا در دهه ی فجر امسال پرداختند.

حجت الاسلام سید حسن چراغی، برگزاری محافل قرآنی، دیدار با خانوادهای شهدا، غبارروبی گلزار شهدا، تزئین مساجد، برگزاری گفتمان های انقلاب در مدارس، برپایی همایش خاطره گویی با حضور افرادی که در اوایل انقلاب با امام خمینی (ره) دیدار داشتند، برگزاری دوره های آموزشی تفسیر قرآن و نهج البلاغه در مساجد و حمایت از برنامه های محوری مساجد را از جمله پیشنهادات بررسی شده در این نشست بیان کرد.

وی بیان نقش مؤثر چهره های قرآنی، هیئئت مذهبی و تشکل های دینی در به ثمر رسیدن پیروزی و تداوم انقلاب اسلامی و تلاش برای آشنایی اقشار مختلف با مضامین قرآنی را از جمله اهداف برنامه های فرهنگی دهه ی فجر دانست و تصریح کرد: شناساندن هرچه بیشتر جایگاه رفیع قرآن و هیئت های مذهبی به جوانان و فراهم سازی زمینه نقش آفرینی خود جوش خدمتگزاران قرآنی در برگزاری شایسته تر مراسم سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی از دیگر اهداف برگزاری برنامه های گرامی داشت دهه ی فجر انقلاب اسلامی است.

مروجان فرهنگ نماز در شهرستان کیار آموزش می بینند



دوره آموزشی مروجان فرهنگ نماز با حضور 40 نفر در روستای دزک از توابع شهرستان کیار برگزار می شود.

کارشناس تشکل های دینی تبلیغات اسلامی کیار گفت: با همکاری ستاد اقامه نماز استان و به منظور ایجاد شبکه های مؤثر توسعه و ترویج فرهنگ نماز میان جوانان و نوجوانان، دوره آموزشی مروجان فرهنگ نماز در این شهرستان برگزار می شود.

طاهر خسرویان با بیان اینکه دوره نوجوانی مرحله شکوفایی، استقلال، بروز استعدادها، آرمان خواهی، حقیقت جویی، و حضور و فعالیت در گروه های اجتماعی و اثرپذیری از گروه های همسال است، افزود: این عناصر ظرفیت های مناسب و فرصت های ارزشمندی است که با جهت گیری صحیح به آنها می توان در تربیت نسل های مؤمن و خداجو استفاده کرد.

وی،توسعه و ترویج فرهنگ نورانی نماز بین نوجوانان و جوانان، آشنایی هر چه بیشتر آنان با فلسفه، آثار و احکام نماز، آموزش قرائت صحیح نماز و احکام و استفاده از ظرفیت گروه همسالان در ترویج آموزه های دینی را از اهداف برگزاری دوره آموزشی مروجان فرهنگ نماز بیان کرد.

خسرویان تصریح کرد: این دوره آموزشی از ابتدای ابتدای بهمن امسال با حضور 40 دانش آموز بین سنین 13 تا 18 و با مربیگری حجت الاسلام حسینی، روحانی مستقر روستای دزک در مسجد امام حسین (ع) این روستا برگزار می شود.

صدور مجوز فعالیت برای سه خانه قرآن روستایی و شهری در کیار

کارشناس قرآنی تبلیغات اسلامی شهرستان کیار از صدور مجوز فعالیت برای سه خانه قرآن شهری و روستایی در این شهرستان خبر داد.

رضا کریمی گفت: با مراجعه متقاضیان دریافت مجوز برای تأسیس خانه قرآن در برخی مناطق شهری و روستایی شهرستان کیار، اقدامات لازم برای انتخاب مسئولین خانه های قرآن، محل فعالیت و صدور مجوز فعالیت سه خانه ی قرآن شهری و روستایی در این شهرستان انجام شد.

وی با بیان اینکه خانه های قرآن روستاهای دستگرد امامزاده و دزک و شهر شلمزار به زودی فعالیت خود را در زمینه ترویج علوم قرآنی و ارائه خدمات مذهبی آغاز می کنند، افزود: خانه های قرآن شهری و روستایی به عنوان تشکل های مردمی و غیر دولتی و به منظور توسعه و ترویج فرهنگ و آموزه‌های قرآنی در شهرها و محلات راه اندازی می شوند.

کریمی تصریح کرد: ارتقای سطح دانش و بینش قرآنی افراد جامعه، تلاش برای ریشه‌کنی بی‌سوادی قرآنی، گسترش آموزه­های قرآنی بین خانواده­ها و کاربردی نمودن آموزه های قرآن در زندگی مردم از اهداف تأسیس خانه های قرآن شهری و روستایی به شمار می آید.

حضور دانشجویان دانشگاه شهرکرد در گردهمایی بزرگ دانشجویان مهدی یاور



دانشجویان دانشگاه شهرکرد جهت شرکت در گردهمایی بزرگ دانشجویان مهدی یاور راهی جمکران شدند.



همزمان با سالروز نهم ربیع الاول آغاز ولایت حضرت ولی عصر (عج) گردهمایی بزرگ دانشجویان مهدی یاور دانشگاههای سراسر کشور در مسجد مقدس جمکران برگزار خواهد شد و 40 نفر از دانشجویان مهدی یاور دانشگاه شهرکرد نیز برای شرکت در این گردهمایی سراسری راهی جمکران شدند.

بنابر اعلام شورای هماهنگی فعالیتهای قرآن و عترت دانشگاهها و مراکز آموزش عالی مبنی بر نامگذاری روز نهم ربیع الاول هر سال به نام روز دانشگاه، مهدویت و انتظار نامگذاری شده و در راستای توسعه و تعمیق فرهنگ ناب و اصیل مهدویت در بین دانشجویان و گرامی داشت نهم ربیع الاول سالروز آغاز ولایت حضرت ولی عصر، گردهمایی بزرگ دانشجویان مهدی یاور با حضور دانشجویان دانشگاههای سراسر کشوردر مسجد مقدس جمکران برگزار می شود .