10 هزار دانشجوی علمی کاربردی استان مرکزی آموزشهای امدادی دریافت می کنند

به گزارش خبرگزاری مهر، مرتضی سلیمی افزود: تفاهمنامه آموزشی دانشگاه علمی کاربردی و جمعیت هلال احمر استان به منظور آموزش ۳۵ ساعته امداد و کمکهای اولیه ،از تاریخ اول بهمن ماه به مدت یک سال امضا شد.



سلیمی اظهارداشت: بهره‌مندی از ظرفیت‌های بالقوه جمعیت هلال احمر استان در تعمیم، ارتقاء ، توسعه و گسترش آموزشهای همگانی و استفاده از توان اقشار جوان به منظور توسعه مشارکت مردمی در امر کمک رسانی و امداد در هنگام بروز و گسترش بلایای طبیعی از دیگر موارد مورد توافق طرفین در این تفاهم‌نامه است.

موفقیت دانشجوی اراکی در سوگواره عکس و اشک تصویر

مهدی عظیمی‌ن‍ژاد دانشجوی رشته روابط عمومی دانشگاه آزاد اسلامی اراک در سومین سوگواره عکس عاشورایی رتبه برتر را به خود اختصاص داد.



بنا بر این گزارش،درسومین سوگواره عکس عاشورایی که در تهران با موضوع عزاداری حضرت سیدالشهدا(ع) در محرم ویژه نوجوانان و جوانان برگزار شد تعداد 2 قطعه عکس از آثار مهدی عظیم نژاد به‌عنوان آثار برگزیده توسط هیئت داوران انتخاب شد.



همچنین آثار هنری این دانشجوی دانشگاه آزاد اسلامی اراک در مرحله استانی مسابقه عکس«اشک تصویر» ‌بین دانشجویان دانشگاه‌های استان مرکزی رتبه اول را کسب نمود.

بازدید استاندار از پروژه های نیمه کاره تفرش



استاندار مرکزی به همراه تعدادی ازمدیران دستگاههای اجرایی استان ازپروژه های عمرانی نیمه کاره شهرستان تفرش بازدید کرد.



مهندس شعبانی فرد در سفر یک روزه به شهرستان تفرش، ازپروژه ساختمان درحال ساخت جمعیت هلال احمر،تعمیر استخر تفرش ،ساختمان شهرداری،پروژه آبرسانی چشمه هفتیان به تفرش ،پل ارتباطی روستای طریز آباد،جاده ارتباطی گردنه گیان و پروژه مسکن مهرتفرش بازدید کرد و قول مساعدت و همکاری و رفع مانع تغییر کاربری این جمعیت را داد.









