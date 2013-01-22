محمدجواد شوشتری مدیرعامل سازمان زیباسازی شهرداری تهران در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه درباره ساماندهی میدان انقلاب مطالعات زیادی صورت گرفته است، ادامه داد: علت آهسته پیش رفتن این پروژه هزینه‌بر بودن اقداماتی است که قرارست در این میدان انجام شود زیرا قرار نیست در این محدوده فقط یک میدان دایره‌وار ایجاد کنیم.



به گفته وی، در اطراف میدان انقلاب سازه‌های تک‌طبقه و بهم ریخته زیادی وجود دارد که اغلب قدیمی، غیر مستحکم و با کاربری‌های متنوع هستند و در حال حاضر این سازه‌ها بررسی می‌شوند.



شوشتری با تاکید بر اینکه در حال حاضر چند طرح توسط مشاوران ارائه شده که در ابتدای کار است، گفت: قصد داریم کاری با مطالعه دقیق ارائه دهیم.

طرح قدیمی میدان انقلاب تهران

مدیرعامل سازمان زیباسازی شهر تهران با بیان انیکه کار مطالعاتی این میدان در حال طی مراحل پایانی است، تصریح کرد: برای ساماندهی میدان انقلاب باید چندین طرح به طور همزمان اجرایی شود که از آن جمله می‌توان به مباحث حمل و نقل، عمرانی و طرح دانشگاه اشاره کرد.



به گفته شوشتری، سازمان زیباسازی به جای نصب فوری یک نماد در میدان و عملکرد مسکّن‌وار و مقطعی، ساماندهی این میدان و حاشیه آن را در دستور کار خود قرار داده است.



وی گفت: فعالیت‌هایی که قرار بود در میدان انقلاب انجام شود، تعطیل نشده است اما با توجه به اینکه این میدان با طرح تفضیلی دانشگاه تهران، طرح جامع موضعی و موضوعی و سقف مترو در میدان در تداخل است، با احتیاط بیشتری در مورد آن برخورد می‌کنیم.



شوشتری در پایان با تاکید بر اینکه هزینه کار در این میدان بسیار بالاست، ادامه داد: طرح مربوط به المان میدان، نهایی شده اما موضوع اصلی خود میدان است که با توجه به هماهنگی با راهبر ناجا، معاونت معماری و شهرسازی، شهرداری منطقه و دانشگاه تهران به زودی تعیین تکلیف می‌شود.