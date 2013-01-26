"بوی خوش زندگی" و "اقتصاد البرز" روی آنتن سیمای البرز

به گزارش خبرگزاری مهر، "بوی خوش زندگی" با موضوع کار افرینی در قالبی با ساختار مستند با نگرشی متفاوت و با ساختاری حرفه ای به زندگی کارآفرینان نخبه و تاثیر گذار البرزی می پردازد که دارای چهره ای ملی هستند. در این طرح از زنان کار آفرین و نخبه استان نیز استفاده می شود.



این برنامه در مرحله تدوین و صدا گذاری است و به زودی از سیمای مرکزالبرز پخش می گردد. بوی خوش زندگی در 20 قسمت 25 دقیقه ای تولید شده است. تهیه کننده و کارگردان این کار حامد امرایی است.



برنامه "اقتصاد البرز" نیز عنوان برنامه دیگری است که به معرفی توانمندی های صنایع استان البرز در سال تولید ملی و

حمایت از کار و سرمایه ایرانی می پردازد.

معرفی قابلیت ها و زوایای پیشرفت صنایع گوناگون به مردم استان از اهداف این برنامه است.

اقتصاد البرز هر هفته روزهای دوشنبه از سیمای البرز پخش می شود. تهیه کننده و کارگردان این برنامه امیر خالقی است.