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۷ بهمن ۱۳۹۱، ۱۰:۵۸

"بوی خوش زندگی" و "اقتصاد البرز" روی آنتن سیمای البرز

"بوی خوش زندگی" و "اقتصاد البرز" روی آنتن سیمای البرز

کرج - خبرگزاری مهر: دو مجموعه برنامه "بوی خوش زندگی" و "اقتصاد البرز" برای پخش در سیمای البرز آماده شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، "بوی خوش زندگی" با موضوع کار افرینی در قالبی با ساختار مستند با نگرشی متفاوت و با ساختاری حرفه ای به زندگی کارآفرینان نخبه و تاثیر گذار البرزی می پردازد که دارای چهره ای ملی هستند. در این طرح از زنان کار آفرین و نخبه استان نیز استفاده می شود.

این برنامه در مرحله تدوین و صدا گذاری است و به زودی از سیمای مرکزالبرز پخش می گردد. بوی خوش زندگی در 20 قسمت 25 دقیقه ای تولید شده است. تهیه کننده و کارگردان  این کار حامد امرایی است.

برنامه "اقتصاد البرز" نیز عنوان برنامه دیگری است که  به معرفی توانمندی های صنایع استان البرز در سال تولید ملی و
حمایت از کار و سرمایه ایرانی می پردازد.

معرفی قابلیت ها و زوایای پیشرفت صنایع گوناگون به مردم استان از اهداف این برنامه است.

اقتصاد البرز هر هفته روزهای دوشنبه از سیمای البرز پخش می شود. تهیه کننده و کارگردان این برنامه امیر خالقی است.

کد مطلب 1796657

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