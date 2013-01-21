رونمایی از یک جنگنده نظامی/ آخرین خبر از زمان ارسال موجود زنده به فضا

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار احمد وحیدی وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح امروز در حاشیه مراسم بزرگداشت سردار وفا غفاریان که در سازمان صنایع برگزار شد، با حضور در جمع خبرنگاران بخشی از دستاورد‌های نیروهای مسلح کشورمان را که قرار است در ایام دهه فجر امسال رونمایی شود، تشریح کرد.

سردار وحیدی با بیان اینکه برنامه‌های مختلفی را در این ایام در دستور کار داریم،‌ گفت:‌ بخش مهمی از دستاورد‌هایی که در این دهه افتتاح خواهد شد، مربوط به حوزه دفاعی است.



وزیر دفاع با اعلام اینکه در این ایام رصد‌خانه جامع فضایی کشور به نام رصدخانه امام جعفر صادق (ع) افتتاح خواهد شد، گفت :‌ این پایگاه در ارتباط با مراقبت‌های فضایی است و در واقع کار بسیار ارزشمندی است که در یکی از روزهای آیام دهه فجر افتتاح خواهد شد.



وزیر دفاع همچنین با بیان اینکه در حوزه هوایی نیز قرار است از یک هواپیمای جنگی و نظامی رونمایی شود،‌ اظهار کرد: در حوزه پدافند هوایی نیز افتتاح خطوط تولید جدید را خواهیم داشت.



وی با بیان اینکه هریک از این کارها با توجه به مقیاس خود دارای اهمیت هستند‌، افزود:‌ رصدخانه جامع فضایی کشور که افتتاح خواهد شد کار نو وجدیدی است و ما را در حوزه مراقبت‌های فضایی کمک می‌کند.



وحیدی با اشاره به رونمایی از یک نوع هواپیمای جنگی و نظامی طی روزهای آینده گفت: این یکی از دستاوردهای جدید است که توسط متخصصان جمهوری اسلامی ایران انجام شده و در جایگاه خود از ویژگی‌های خاص خود برخوردار است.



وی اضافه کرد: اگر برنامه‌ای که تدوین شده است به پیش برود، در همین ایام ارسال موجود زنده به فضا را شاهد خواهیم بود.



وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح همچنین خبر داد که در این ایام شاهد افتتاح پایگاه پروازی نیز خواهیم بود.