مرکز توانبخشی دختران همدان به حمایت نیاز دارد

به گزارش خبرنگار مهر، مجتبی مولوی ظهر دوشنبه در جمع کارکنان مرکز توانبخشی حضرت فاطمه(س) نهاوند اظهار داشت: در شهرستان نهاوند بیش از 90 کودک معلول ذهنی و جسمی شناسایی شده که به دور از خانواده و محبت والدین هستند و به حمایت و محبت مسئولین و مردم نیاز دارند.

مولوی گفت: در حال حاضر در تنها مرکز توانبخشی نگهداری از کودکان بالای 14 سال استان همدان در شهرستان نهاوند بیش از 70 معلول عقب مانده جسمی و ذهنی نگهداری می شود.

وی افزود: 35 نفر معلول مجهول الهویه عقب مانده ذهنی و جسمی خارج از استان همدان نیز در این مرکز نگهداری می شود که برای نگهداری و تآمین هزینه نگهداری آنان مشکل اعتبار وجود دارد.

فرماندار نهاوند عنوان کرد: با توجه به خصوصی سازی مراکز توانبخشی در سال 81 مرکز توانبخشی حضرت زهرا(س) نهاوند نیز به گروهی از افراد خیر و دلسوز واگذار شده است.

مجتبی مولوی افزود: بر اساس قانون مقدار سهمیه یارانه برای هر معلول که در مراکز نگهداری توانبخشی به صورت 24 ساعت نگهداری می شود مناسب نیست و باید خیرین و مردم و مسئولین در این زمینه اهتمام داشته باشند.

مولوی گفت: توفیق خدمت به جامعه معلولین نصیب هر شخصی نخواهد شد و باید این فرصت الهی را مغتنم شمرد و با همت عالی و مضاعف حقوق انسانی و اخلاقی را رعایت کرد تا این عزیزان از شرایط مناسب زندگی برخوردار باشند.

وی گفت: کوتاهی ها و کاستی های مراکز باید در اسرع وقت در راستای خدمت رسانی به معلولین برطرف شود.