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۲ بهمن ۱۳۹۱، ۱۵:۳۰

مولوی:

مرکز توانبخشی دختران همدان به حمایت نیاز دارد

مرکز توانبخشی دختران همدان به حمایت نیاز دارد

نهاوند - خبرگزاری مهر: فرماندار نهاوند گفت: تنها مرکز توانبخشی دختران بالای 14 سال استان همدان که در نهاوند واقع است، به حمایت نیاز دارد.

به گزارش خبرنگار مهر، مجتبی مولوی ظهر دوشنبه در جمع کارکنان مرکز توانبخشی حضرت فاطمه(س) نهاوند اظهار داشت: در شهرستان نهاوند بیش از 90 کودک معلول ذهنی و جسمی شناسایی شده که به دور از خانواده و محبت والدین هستند و به حمایت و محبت مسئولین و مردم نیاز دارند.

مولوی گفت: در حال حاضر در تنها مرکز توانبخشی نگهداری از کودکان بالای 14 سال استان همدان در شهرستان نهاوند بیش از 70 معلول عقب مانده جسمی و ذهنی نگهداری می شود.

وی افزود: 35 نفر معلول مجهول الهویه عقب مانده ذهنی و جسمی خارج از استان همدان نیز در این مرکز نگهداری می شود که برای نگهداری و تآمین هزینه نگهداری آنان مشکل اعتبار وجود دارد.

فرماندار نهاوند عنوان کرد: با توجه به خصوصی سازی مراکز توانبخشی در سال 81 مرکز توانبخشی حضرت زهرا(س) نهاوند نیز به گروهی از افراد خیر و دلسوز واگذار شده است.

مجتبی مولوی افزود: بر اساس قانون مقدار سهمیه یارانه برای هر معلول که در مراکز نگهداری توانبخشی به صورت 24 ساعت نگهداری می شود مناسب نیست و باید خیرین و مردم و مسئولین در این زمینه اهتمام داشته باشند.

مولوی گفت: توفیق خدمت به جامعه معلولین نصیب هر شخصی نخواهد شد و باید این فرصت الهی را مغتنم شمرد و با همت عالی و مضاعف حقوق انسانی و اخلاقی را رعایت کرد تا این عزیزان از شرایط مناسب زندگی برخوردار باشند.

وی گفت: کوتاهی ها و کاستی های مراکز باید در اسرع وقت در راستای خدمت رسانی به معلولین برطرف شود.

کد مطلب 1796668

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