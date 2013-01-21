لزوم توجه بیشتر به قهرمانان و استعدادهای جهانی کونگ فو توآ در البرز

به گزارش خبرنگار مهر، سیاوش فخرایی دارنده مدال طلای مسابقات جهانی شیراز و دارنده 5 مدال طلای قهرمانی کشوری در رشته کونگ فو توآ است.

وی هم اکنون علاوه بر تدریس این رشته در البرز در لیگ نقش جهان تکواندو درتیم سلحشور پا می زند.

وی از قهرمانان به نام کونگ فو توآ در البرز است که معتقد است به نسبت سایر ورزش های رزمی نظیر تکواندو، کاراته و کشتی هیچ توجهی به این ورزش مدال آور و پر پتانسیل نمی شود.

وی که در مسابقات جهانی شیراز در پاییز امسال توانست گردن آویز طلا را در وزن 92- از آن خود کند به خبرنگار مهر گفت: ورزش کونگ فو متعلق به ایران است و باید بیشتر از این به آن توجه شود چرا که بسیاری از استعداد های این رشته به دلیل عدم توجهع لازم از نظر امکانات و تسهیلات جذب سایر ورزش ها می شوند.

وی با بیان اینکه افتخار می کنم که توانستم پرچم مقدس کشور عزیزم را با قهرمان در مسابقات جهانی شیراز به اهتزاز در آورم و سهم اندکی در افزایش سربلندی نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران در عرصه ورزشی داشته باشم خاطرنشان کرد: علاوه بر توآ در مسابقات کشوری دفاع شخصی و شوت بوکس و مسابقات بین سبکی با لطف خدا توانستم مدال طلای این مسابقات را بدست آورم.

فخرایی کمبود بودجه های استانی و عدم توجه مسئولان استانی به مدال آوران این رشته را از مهمترین مشکلات این رشته در دلسردی قهرمانان عنوان کرد و گفت: در همه استان ها امکانات و مشوق های بسیاری را برای مدال آوران خود در رشته های مختلف از جمله کونگ فو توآ در نظر می گیرند اما متاسفانه در البرز هیچ توجهی به قهرمانان این ورزش نمی شود و همین امر سبب شده که کونگ فو کاران یا به سایر استان ها بروند یا به سایر رشته ها از جمله تکواندو جذب شوند.

این قهرمان جهان افزود: در اعزام به مسابقات نیز حمایت لازم از ما نمی شود و اکثر تیم ها باید با هزینه شخصی خود به مسابقات کشوری تیم اعزام کنند. همچنین عدم برگزاری اردو های آمادگی که سهم به سزایی در افزایش آمادگی ورزش کاران و آشنایی آنها با متد و روش ها و تکنیک های روز دنیا دارد از دیگر کمبود های این ورزش به شمار می رود.

لزوم احداث خانه کونگ فو

وی احداث خانه کونگ فو را یکی از پیش مقدمات و الزام های رشد این ورزش بر شمرد و تصریح کرد: در ورزش کونگ فو استعداد های بلقوه و بلفعلی وجود دارد که باید از طرق مختلف به شکوفایی آنها پرداخت.

قهرمان 5 دوره از مسابقات کشوری توآ با اشاره به نوع سیاست های تشویقی سایر استان ها و شهر ها به مدال آوران ورزش ها اظهار داشت: برای رشد و شکوفایی این ورزش که البرز به سادگی می تواند با توجه به استعدادهای موجود مدال کسب کند باید هدف گذاری های میان مدت و بلند مدتی انجام شود. حتی ما برای بعد از مسابقات نیز باید هدف داشته باشیم.

وی در پایان ضمن اشاره به تلاش های مسوولان هیات کونگ فو استان بویژه دکتر ناصر گروسی درخواست کرد تا مسوولان استانی توجه لازم و ویژه ای به اختصاص مدال آوران و ورزشکاران کونگ فو داشته باشد.

گفتنی است، بیش از 7 هزار نفر در رشته کونگ فو در استان البرز فعالیت می کنند. همچنین مسابقات کرمانشاه، همدان، اصفهان، قزوین و تهران از جمله مسابقاتی است که سیاوش فخرایی در آنها موفق به کسب مدال طلا شده است.