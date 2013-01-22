دین اسلام پاسخگوی نیازهای حال جامعه امروز است

حجت الاسلام محمد زنگارکی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: قوانین اسلام علاوه بر جامعیت به گونه‏اى تشریع شده که پاسخگوى نیازهاى انسان‏ها در همه زمان‏ها است از این رو اسلام پس از گذشت چندین قرن بالنده و پویا ظاهر شده و در مقام پاسخگویى به نیازهاى مردم اظهار ناتوانی نکرده است.



وی با بیان اینکه هر مسلمانی که به حد تکلیف رسید باید تابع احکام شرعی باشد اظهارداشت: احکام شرعى مجموعه قوانین و مقرّراتى است که شارع و قانونگذار مقدّس اسلام،براى اصلاح امورمعاش و معاد مردم و جامعه تشریع کرده است.



وی همچنین اظهار داشت: احکام شرعى به تکلیفى و وضعى تقسیم می شود و حکم تکلیفى همان بایدها و نبایدها است که به طورمستقیم به فعل مکلّف مرتبط است و موضوع آن انجام یا ترک فعلى به وسیله مکلّف است و حکم تکلیفى به پنج نوع واجب ،حرام ،مستحب ، مکروه و مباح تقسیم مى‏ شود.



کارشناس مذهبی تبلیغات اسلامی کمیجان با بیان اینکه عقیده مسلمان به اصول دین باید از روی دلیل باشد نه تقلیدی اظهار داشت: در احکام غیر ضروری دین باید یا مجتهد باشد که بتواند احکام را از روی دلیل به دست آورد، یا از مجتهد تقلید کند، یعنی به دستور او رفتار نماید،‌ یا از راه ا حتیاط طوری به وظیفه خود عمل نماید که یقین کند تکلیف خود را انجام داده است، مثلاً اگر عده ای از مجتهدان عملی را حرام می دانند و عده دیگر می گویند حرام نیست، آن عمل را انجام ندهد و همچنین بالعکس نیز امکان دارد.



