یک میلیارد ریال به بیمه اجتماعی مددجویان چرامی اختصاص یافت

به گزارش خبرگزاری مهر، علی حسن مظاهری گفت: ورود بیمه های اجتماعی تحول بزرگی در کاهش هزینه های درمانی مددجویان، اقتصاد خانواده ها و توانمندی آنها ایجاد کرده است.

وی اظهار داشت: این مبلغ در راستای بهره مندی مددجویان از امتیازات بیمه اجتماعی در 9 ماهه سال جاری پرداخت شده است.

مظاهری با بیان اینکه این مبلغ برای بیمه اجتماعی 193 خانوار با جمعیت 524 نفر پرداخت شده، تصریح کرد: از مزایای بیمه اجتماعی پرداخت هزینه های درمانی، بیمه عمر، بازنشستگی و از کارافتادگی است که به صورت برنامه ریزی شده و هدفمند انجام خواهد شد.

وی افزود: زنان سرپرست خانوار و مجریان طرح های اشتغال زایی تحت پوشش بیمه اجتماعی قرار می گیرند.

مدیر کمیته امداد چرام تحقق عدالت اجتماعی، ایجاد امنیت در جامعه، همبستگی اجتماعی، رفع فقر و محرومیت را ازمهمترین تاثیرات بهره‌مندی مددجویان کمیته امداد ازبیمه‌های اجتماعی عنوان کرد.

پرداخت 739 میلیون ریال کمک معیشت به مددجویان باشتی

مدیر کمیته امداد امام خمینی(ره) شهرستان باشت گفت: 739 میلیون ریال کمک معیشت به مددجویان تحت حمایت کمیته امداد این شهرستان پرداخت شد.

عبدالحمید ولی پور افزود: هدف از پرداخت کمک معیشت بهبود وضعیت زندگی خانواده های مددجویان و جبران بخشی ازکاستی های زندگی آنان است.

وی بیان داشت: به همین منظور در آذرماه سال جاری این مبلغ بابت کمک معیشت به مددجویان تحت حمایت پرداخت شده است.

وی با بیان اینکه یکهزار و 424 خانوار تحت حمایت کمیته امداد شهرستان باشت هستند، اظهار داشت: میزان کمک معیشت پرداختی ماهیانه به مددجویان 400 تا 750 هزار ریال است.

ولی پور افزود: پرداخت کمک معیشت به مددجویان در کنار خدمات فرهنگی، مسکن، خود اشتغالی، اکرام ایتام و نظام آموزش خانواده از دیگر برنامه های این نهاد است.

مدیر کمیته امداد باشت عنوان کرد: سیاست کمیته امداد توانمندی مددجویان و ترغیب آنها به ایجاد اشتغال، رسیدن به خودکفایی و خروج از گردونه حمایت است.