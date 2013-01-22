اقتصاد ایران تحمل شوک جدید ندارد/هدفمندی یارانه ها نیازمند عارضه یابی

به گزارش خبرنگار مهر، قانون هدفمندی یارانه ها که امروز با عنوان نقدی کردن یارانه ها در میان مخالفین این طرح مطرح است عملا منجربه تبعات تورمی، افزایش نقدینگی و موجب ساقط شدن فرصت های بزرگ سرمایه گذاری در کشور شد.

به عقیده صاحب نظران اکنون اقتصاد برای احیاء دوباره نیازمند تنفسی تازه است زیرا طرح هدفمندی یارانه ها به دلیل سیاست گذاریهای غلط نه تنها پویایی اقتصاد را به دنبال نداشت بلکه به تورم، افزایش بیکاری و تعطیلی بسیاری از کارخانه ها انجامید.

دبیر کل خانه صنعت و معدن ایران در این رابطه به خبرنگار مهر گفت: شرط اجرای مرحله دوم قانون هدفمندی یارانه ها تکمیل و اجرای کامل مفاد و تعهدات دولت در مرحله اول است هر چند که امروز با این شرط نیز نمی توان در فاز دوم این طرح موفق بود.

محسن شرکا ادامه داد: فاز نخست این قانون بزرگ ترین خسارت جبران ناپذیر را به بدنه اقتصاد کشور وارد کرده و نمی توان به نتایج هدفمندی در مرحله دوم خوش بین بود.

مارگزیده از ریسمان سیاه و سفید می ترسد

وی بیان کرد: مارگزیده از ریسمان سیاه و سفید می ترسد، با وعده و وعید نمی توان کشور را متحول کرد و اقتصاد آن را به سمت افق 1404 و قله پیشرفت رساند.

وی تاکید کرد: حتی اجرای کامل تمام تعهدات دولت در فاز اول هم نخواهد توانست مشکلاتی را که اکنون برای بخش های تولیدی ایجاد شده مرتفع کند چرا که این مفاد و تعهدها در زمان خود پاسخگو بود.

شرکاء ادامه داد: در مرحله اول این قانون اختصاص 30 درصد به بخش تولید یک طراز منطقی را در حوزه اقتصاد کشور ایجاد می کرد اما اکنون با تزریق 30 درصد، دیگر نمی توان به بخش تولید کمک کرد زیرا در حال حاضر ارزش پول ملی به شدت کاهش یافته و در حقیقت فاصله پول ملی با ارز معنی دار شده است.

وی تصریح کرد: امروز وقت آن رسیده که این قانون مجددا عارضه یابی شده و با انجام کار تحقیقاتی و محیطی مشکلات و ضرباتی که این طرح در مرحله نخست داشت مورد بررسی قرار بگیرد.

اقتصاد کشور به شدت خسارت دیده است

دبیر کل خانه صنعت و معدن ایران بیان کرد: در مرحله اول قانون هدفمندی یارانه ها اعتقاد و وفاق ملی برای اجرای این طرح وجود داشت اما پس از مدتی که از اجرایی این قانون گذشت به دلیل وجود نداشتن زیرساخت های لازم و عدم تعهدات دولت به بخش تولید، اقتصاد کشور به شدت خسارت دید.

وی با تاکید بر اینکه تائیدیه شورای نگهبان این بود که 30 درصد به بخش تولید تزریق شود ولی این اتفاق نیفتاد، افزود: این بخش امروز به شدت تضعیف شده و هم اکنون می توان به جرات گفت با ادامه این روند حوزه تولید به کلی از پا در خواهد آمد.

وی عنوان کرد: شاید کسانی که به دنبال اجرای این قانون بودند از درد بخش تولید آگاهی نداشتند و شاید هم به راستی درگیر اجرای فاز اول و تامین وجوهی بودند که به جامعه متعهد شدند اما هرچه که بود سبب فاصله پیدا کردن دولت با بخش های تولیدی شد.

دولت در مرحله اول هدفمند یارانه ها درگیر واردات کالا شد

وی با بیان این مطلب که دولت در مرحله اول این طرح درگیر تنظیم بازار و واردات کالا شد، گفت: دولت در تمام دوره ای که فاز نخست اجرایی می شد تا جایی که توان داشت واردات را تقویت کرد و اختلافات نرخ ارز باعث شد به بخش تولید و صادرات کم توجهی شود.

شرکاء بیان کرد: مقام معظم رهبری بارها به این موضوع اشاره کرده اند که سرمایه ها باید به سمت تولید هدایت شود و در این راستا عده ای از این رهنمودها غفلت کردند و امروز تاثیر تحریم های دشمنان در برابر خسارتی که طرح هدفمندی داشت بسیار ناچیز است.

دبیر کل خانه صنعت و معدن ایران تصریح کرد: اگر این یارانه ها به سمت تولید هدایت می شد و از این بخش به صورت منطقی و کارشناسی شده حمایت های ویژه ای صورت می گرفت اثرات تحریم کاهش پیدا می کرد.

شرکاء افزود: امروز تولید یتیم است و این امر سبب شدت یافتن اثرات تحریم ها شده به طوری که نرخ تورم مطابق آمارهای ارائه شده 37 درصد بوده و بسیاری از کارشناسان اعتقاد دارند میزان تورم بیش از 40 درصد است.

کاهش 40 درصدی صادرات در بخش صنعت

وی تاکید کرد: امروز وضعیت تورم و تولید به جایی رسیده که بیش از 40 درصد صادرات در بخش صنعت کاهش یافته و این همه در حالی است که ایران کشوری ثروتمند و با خلاقیت بالا است و اگر برنامه ریزی های صحیحی صورت می گرفت امروز نظام اسلامی به یکی از قطب های صادرات و سرمایه گذاری نه تنها در صنعت بله سایر بخش ها محسوب می شد.

وی تصریح کرد: کشور در حال حاضر به 60 میلیارد دلار صادرات از محل درآمدهای غیرنفتی نیاز دارد و رسیدن به این رقم صادرات نیازمند اتخاذ تصمیمات خاص و بازگرداندن امنیت به جامعه اقتصادی است.

وی معتقد است، نظام اسلامی اکنون در نیمه راه قرار دارد و برای طی کردن گردنه های سخت و پرپیچ و خم نیازمند استفاده از تمام ظرفیت های تولید و صنعت است و این موضوع نیز مشروط به وفاق ملی و توجه به رهنمودهای مقام معظم رهبری است.

پرداخت یارانه به فاصله ارزش پول ملی با ارز بین المللی می انجامد

وی در بخش دیگری از سخنانش با بیان اینکه به عنوان یک شهروند پرداخت یارانه را به این شکل به صلاح و مصلحت مملکت نمی دانم، افزود: این عدد و رقم ها نقشی در اقتصاد خانوار ندارد و بیشتر به تورم و گرانی و فاصله ارزش پول ملی با ارز بین المللی می انجامد و خانواده ها را فقیرتر می کند.

دبیر کل خانه صنعت و معدن ایران تصریح کرد: بسیاری از کشورهای دنیا یارانه پرداخت می کنند اما این یارانه به مردم داده نمی شود بلکه به بخش های تولیدی و کشاورزی اختصاص می یابد تا از این طریق قیمت کالاها ارزانتر تمام شود و قدرت خرید جامعه افزایش یابد.

شرکا افزود: دولت باید به بخشی از افراد نیازمند جامعه یارانه بدهد نه اینکه امروز فقیر و غنی سهمی دریافت کنند و بعد از آن سو شاهد گرانی و تورم سرسام آور باشند.

یارانه سهم حوزه های تولیدی و کشاورزی است

شرکا ادامه داد: پرداخت یارانه باید سهم اقشار نیازمند، حوزه های تولیدی و کشاورزی باشد زیرا تنها در این صورت روستا و شهر در زمینه های تولید کالا و تقویت صنعت احیاء می شوند.

دبیر کل خانه صنعت و معدن ایران با تاکید بر اینکه اصل قانون هدفمندی کاملا درست و به جا بود، عنوان کرد: این قانون باید به دنبال احیاء بخش تولید و حمایت از آن بر می آمد اما در عمل شاهد چنین امری نبودیم.

وی ادامه داد: اگر این قانون با رویه درستی اجرایی می شد هم اکنون شاهد اشتغال پویا، بهبود فضای کسب و کار و کاهش تورم بودیم.

وی یادآور شد: تولید امروز شادابی و نشاط خود را از دست داده و این موضوع به تورم و افزایش بیکاری دامن زده است.

دبیر کل خانه صنعت و معدن ایران سپس با اشاره به گرفتاری های بخش صنعت گفت: کمتر صنعتی وجود دارد که نیاز به نقدینگی نداشته باشد، عمده صنایع امروز گرفتار هستند و این درحالی است که شرایط می توانست برای آنان بهتر از این رقم بخورد.

قانون پر فراز و نشیب هدفمندی یارانه ها که در فاز نخست نتوانست به تعهدات خود در بخش تولید پاسخ دهد امروز به بن بست رسیده و بسیاری از کارشناسان حوزه اقتصاد اعتقاد دارند اجرای این طرح در فاز دوم همچون سمی است کشنده که اقتصاد را به مرگ ابدی می کشاند.

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گزارش: مرضیه صاحبی