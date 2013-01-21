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۲ بهمن ۱۳۹۱، ۱۵:۰۷

طی نیمه دوم سال جاری/

43 هزار بازرسی از اصناف استان البرز انجام شد

43 هزار بازرسی از اصناف استان البرز انجام شد

کرج – خبرگزاری مهر: رئیس بازرسی اصناف استان البرز گفت: طی نیمه دوم سال جاری بیش از 43 هزار بازرسی از اصناف استان البرز صورت گرفته است.

به گزارش خبرنگار مهر، رمضان رستمی ظهر دوشنبه در جلسه ستاد تنظیم بازار که در سالن الغدیر فرمانداری کرج برگزار شد، اظهار داشت: طی نیمه دوم سال جاری از ابتدا مهر ماه تاکنون  43 هزر و 877 بازرسی از واحدهای صنفی استان بازرسی صورت گرفت.

رئیس بازرسی اصناف استان البرزادامه داد: از این تعداد 2 هزار و 668 واحد متخلف که به ملبغ 9 میلیارد ریال جریمه شدند.

رستمی با اشاره به اینکه نوسانات نرخ ارز در کشور، اضافه کرد: طرح های ویژه برای تنظیم بازار و تامین 22 کالا اساسی صورت گرفت.

وی افزود: گشت های مشترکی با سازمان های مختلف استان البرز تا کنون صورت گرفته که منجر به کشفیات خوبی شده و محتکران و کالاهای قاچاق در این طرح شناسایی شدند.

رئیس بازرسی اصناف استان البرزبا اشاره به اجرایی کردن طرح های تشویقی در بازرسی ها، گفت: نصب بنر در محیط کسب و کار برای واحدهای صنفی متخلف بازتاب خوب روانی داشته است.

کد مطلب 1796704

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