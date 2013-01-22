از زیان 1.7 میلیاردی تا چهره نوظهور صهیونیستها

شبکه 4 رادیو بی.بی.سی در این رابطه می نویسد: انتخابات اسرائیل با حضور 34 حزب برگزاری می شود و در رقابت های روز سه شنبه این 34 حزب برای تصاحب کرسی های کنیست با یکدیگر رقابت می کنند.

نظرسنجی های انجام شده در سرزمین های اشغالی نشان می دهد که "بنیامین نتانیاهو" بیشترین شانس را برای پیروزی در انتخابات روز سه شنبه دارد اما شواهد موجود در سرزمین های اشغالی حکایت از این نکته دارند که نتانانیاهو در رقابت فردا ساعات راحتی را نخواهد گذارند.

در همین رابطه "کوین کونولی" خبرنگار بی.بی.سی در سرزمین های اشغالی گزارش می دهد که "نفتالی بن‎نت" رئیس سابق کارکنان دفتر نتانیاهو که به تازگی حزب جدیدی را تاسیس کرده و مخالف تلاش های بین المللی برای تشکیل کشور مستقل فلسطین است ممکن است تبدیل به ستاره انتخابات اسرائیل شود.

روزنامه هاآرتض نیز در گزارشی در خصوص هزینه های انتخابات رژیم صهیونیستی می نویسد: تعطیلات اعلام شده در اسرائیل برای برگزاری انتخابات زیانی برابر با یک میلیارد و 700 میلیون شکیل برای اسرائیل بدنبال دارد.

بر همین اساس 280 میلیون شکیل از این زیان مربوط به بخش تولید و بقیه مربوط به بخش عمومی خواهد بود.

سازمان صنایع رژیم صهیونیستی نیز با توجه به درنظر گرفتن این حجم از زیان خواستار آن شده تا تعطیلات اعلام شده لغو شود زیرا علاوه بر این حجم از زیان، بخش های کوچک تولیدی در سرزمین های اشغالی نیز 100 میلیون شیکل زیان خواهند دید.

از سوی دیگر بر اساس تحقیقاتی که توسط این سازمان انجام گرفته، 84 درصد از صاحبان صنایع و تولیدهای کوچک در سرزمین های اشغالی مخالف تعطیلی در رزوهای انتخابات هستند.

سایت خبری کانادا دات کام نیز در خصوص انتخابات سرزمین های اشغالی می نویسد : با شکل گیری حزب جدید در میان راست گرایان اسرائیل به رهبری نفتالی، محبوبیت نتانیاهو دستخوش تغییرانی شده و این احتمال وجود دارد که این چهره نوظهور شمار قابل توجهی از کرسی های کنیست را تصاحب کند.

به نوشته این سایت خبری، انتخابات مرحله اول از آینده سیاسی اسرائیل محسوب می شود زیرا در صورتیکه نتانیاهو موفق به پیروزی شود برای تشکیل یک کابینه راست گرای پایدار تلاش خواهد کرد.

برای همین منظور نتانیاهو مجبور به تشکیل کابینه ائتلافی خواهد بود و مجبور است از میان هشت و یا 9 حزبی که بیشترین رای را آورده اند کابینه خود را تشکیل بدهد.

برهمین اساس نتانیاهو و همپیمانانش باید بتواند از مجموع 120 کرسی کنیست، بین 57 تا 63 کرسی را تصاحب کنند.

در این میان آخرین نظرسنجی هاآرتض نشان می دهد که حزب لیکود به رهبری نتانیاهو به احتمال زیاد با کسب 32 کرسی رتبه نخست انتخابات را کسب می کند و بعد از آن حزب "کار" به رهبری "شلی یاسیمویچ" 17 کرسی را تصاحب می کند.

یاسیمویچ پیشتر اعلام کرده که در کابینه ائتلافی نتانیاهو حضور نخواهد داشت.