قول وزیر کار برای برکناری مرتضوی/استیضاح شیخ الاسلامی تا چهارشنبه به تعویق افتاد

به گزارش خبرگزاری مهر، طلایی نیک جانشین معاون نظارت مجلس شورای اسلامی اعلام کرد: بدنبال ارائه طرح استیضاح وزیر محترم رفاه از سوی جمعی از نمایندگان محترم مجلس به علت عدم اجرای احکام قانونی برای سلب مدیریت آقای مرتضوی از تامین اجتماعی، آقای دکتر لاریجانی رئیس محترم مجلس برای امکان اجرای قانون و پیشگیری از انجام استیضاح تدبیر نمودند که آقای دکتر مظفر معاون محترم نظارت مجلس با دعوت از آقای دکتر شیخ الاسلامی وزیر محترم ر فاه و نمایندگان محترم متقاضی استیضاح برای اجرای احکام قانونی ابلاغی و امکان عدم اشتیضاح تعامل نمایند.

طلایی نیک افزود: ایشان بدین منظور جلسه مشترک تشکیل دادند و در این جلسه نمایندگان متقاضیان استیضاح مبنا و علت استیضاح را جلوگیری از نقض قانون و لزوم پایبندی صریح به احکام قانونی اعلام نمودند تا قانون گر یزی در کشور رویه نشود.

وی گفت: در این جلسه نمایندگان تاکید داشتند که با ابلاغ آراء هیات تطبیق مصوبات دولت با قوانین از سوی مجلس و نیز ابلاغ رای دیوان عدالت اداری مبنی بر ابطال حکم مدیریت آقای مرتضوی و سوابق موضوع هیچگونه تردید و تعللی موجه نیست.

جانشین معاون نظارت مجلس خاطرنشان کرد: که در این جلسه وزیر رفاه بر رویکردش برای اجرای احکام قانونی ابلاغی در چارچوب مجاری مربوطه تصریح و تاکید داشتند و اعلام نمودند که تا سه شنبه این هفته با تشکیل جلسه هیات امنای تامین اجتماعی تصمیم مقتضی اتخاذ خواهد شد و لذا با تقاضای آقای دکتر مظفر نمایندگان برای تاخیر در اعلام وصول تا صبح چهارشنبه موافقت نمودند تا وزیر رفاه اقدام مقتضی را برای اجرای احکام ابلاغی انجام دهد.

وی در خاتمه گفت: با توجه به مستندات صریح قانونی ادامه مدیریت آقای مرتضوی در تامین اجتماعی با هر عنوانی موجب مسئولیت نهادهای نظارتی برای پیگیری خواهد شد.

به گزارش مهر، جمعی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه 26 دی ماه پس از ابطال حکم مرتضوی طرح استیضاح وزیر کار را تهیه و برای جمع آوری امضا تلاش کردند.