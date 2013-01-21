به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از سایت باشگاه پرسپولیس، این باشگاه طی اطلاعیه ای اعلام کرده است: پاسخ اظهارات قبلی و اخیر کارلوس کی‌روش درباه پرسپولیس را بعد از دربی خواهیم داد. وی امروز در مصاحبه‌ای مجددا درباره ضربه خوردن تیم ملی از پرسپولیس، ملاقات‌هایش با مدیر باشگاه پرسپولیس و سایر مسائل مربوط به آن مطالبی را بیان کرده است که قطعا بدون پاسخ نخواهد ماند.

باشگاه پرسپولیس در این اطلاعیه تاکید کرده است: کی روش فقط یک روی سکه را دیده و سعی کرده بار دیگر با استفاده از نام پرسپولیس و شرایط آن در فصل جاری به نوعی ناکامی‌های خود و تیم ملی را توجیه نماید و به همین بهانه بار دیگر توپ ناکامی را به زمین پرسپولیس و ملی پوشان آن انداخته است. باشگاه پرسپولیس برای اظهارات مطرح شده از سوی سرمربی تیم ملی، قطعا پاسخ‌های مستدل و مستندی را بعد از دربی ارائه خواهد کرد تا مشخص شود که در فصل جاری تیم ملی بیشتر از ناحیه پرسپولیس متضرر شد یا پرسپولیس از تیم ملی و تصمیمات عجیب کارلوس کی‌روش؟!

دراین اطلاعیه همچنین آمده است: باید اشاره کنیم که ملاقات های مدیر عامل باشگاه پرسپولیس و سرمربی تیم ملی همگی در راستای رفع سوء تفاهم ها و بویژه تقویت تیم ملی و ایشان بوده است و لاغیر ضمن اینکه جای شکرش باقی است که آقای کی‌روش همچون بازی با پیکان تجربه تلخ مصاحبه کردن و صدور بیانیه علیه پرسپولیس و عوامل آن را در سه ساعت قبل از بازی تکرار نکرد و این حرف‌ها چند ساعت مانده به دربی مطرح نشد بلکه 4 روز قبل از دربی منتشر شده است(!!) تجربه تلخی که هواداران پرسپولیس را به شدت آزار داد.

در پایان نمی‌دانیم چه ضرورتی دارد که ایشان در دوران مرخصی‌های خود در خارج از کشور و آن هم در شبکه‌های تلویزیونی بیگانه علیه پرسپولیس مصاحبه کند و اظهارات متعدد خود درباره پرسپولیس را مدام تکرار نماید.