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۳ بهمن ۱۳۹۱، ۰:۱۹

تقویم ورزشی

تقویم ورزشی

خبرگزاری ‌‌مهر - گروه‌ ورزشی: آغاز مسابقات مقدماتی جام جهانی فوتسال ساحلی در قاره آسیا با رویارویی ایران و فیلیپین و پیگیری مرحله گروهی رقابتهای فوتبال جام ملت‌های آفریقا از مهم‌ترین رویدادهای ورزشی امروز است.

به گزارش خبرنگار مهر، امروز سه‌شنبه سوم بهمن‌ماه سال 1391 هجری شمسی، مصادف است با دهم ربیع الاول سال 1434 هجری قمری و بیست و دوم ژانویه سال 2013 میلادی.

- مسابقات مقدماتی جام جهانی فوتسال ساحلی در قاره آسیا از امروز با برگزاری دیدارهای زیر در قطر آغاز می‌شود:
گروه A:
* استرالیا - عمان
* قطر - افغانستان
گروه B:
* بحرین - لبنان
* ژاپن - تایلند
گروه C:
* امارات - عربستان
* ازبکستان - فلسطین
گروه D:
* ایران - فیلیپین
* چین - عراق

 

- روز چهارم از مرحله گروهی مسابقات فوتبال جام ملت‌های آفریقا 2013 - آفریقای جنوبی امروز و امشب با برگزاری دیدارهای زیر پیگیری می‌شود:
گروه D:
* ساحل عاج - توگو
* تونس - الجزایر

- دور رفت از مرحله نیمه‌نهایی مسابقات فوتبال جام حذفی ایتالیا امشب با برگزای دیدار یوونتوس و لاتزیو آغاز می‌شود.
 

کد مطلب 1796734

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