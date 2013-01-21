تقویم ورزشی

به گزارش خبرنگار مهر، امروز سهشنبه سوم بهمنماه سال 1391 هجری شمسی، مصادف است با دهم ربیع الاول سال 1434 هجری قمری و بیست و دوم ژانویه سال 2013 میلادی.
- مسابقات مقدماتی جام جهانی فوتسال ساحلی در قاره آسیا از امروز با برگزاری دیدارهای زیر در قطر آغاز میشود:
گروه A:
* استرالیا - عمان
* قطر - افغانستان
گروه B:
* بحرین - لبنان
* ژاپن - تایلند
گروه C:
* امارات - عربستان
* ازبکستان - فلسطین
گروه D:
* ایران - فیلیپین
* چین - عراق
- روز چهارم از مرحله گروهی مسابقات فوتبال جام ملتهای آفریقا 2013 - آفریقای جنوبی امروز و امشب با برگزاری دیدارهای زیر پیگیری میشود:
گروه D:
* ساحل عاج - توگو
* تونس - الجزایر
- دور رفت از مرحله نیمهنهایی مسابقات فوتبال جام حذفی ایتالیا امشب با برگزای دیدار یوونتوس و لاتزیو آغاز میشود.
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