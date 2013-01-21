تقویم ورزشی

به گزارش خبرنگار مهر، امروز سه‌شنبه سوم بهمن‌ماه سال 1391 هجری شمسی، مصادف است با دهم ربیع الاول سال 1434 هجری قمری و بیست و دوم ژانویه سال 2013 میلادی.

- مسابقات مقدماتی جام جهانی فوتسال ساحلی در قاره آسیا از امروز با برگزاری دیدارهای زیر در قطر آغاز می‌شود:

گروه A:

* استرالیا - عمان

* قطر - افغانستان

گروه B:

* بحرین - لبنان

* ژاپن - تایلند

گروه C:

* امارات - عربستان

* ازبکستان - فلسطین

گروه D:

* ایران - فیلیپین

* چین - عراق

- روز چهارم از مرحله گروهی مسابقات فوتبال جام ملت‌های آفریقا 2013 - آفریقای جنوبی امروز و امشب با برگزاری دیدارهای زیر پیگیری می‌شود:

گروه D:

* ساحل عاج - توگو

* تونس - الجزایر

- دور رفت از مرحله نیمه‌نهایی مسابقات فوتبال جام حذفی ایتالیا امشب با برگزای دیدار یوونتوس و لاتزیو آغاز می‌شود.

