لیست طولانی تکالیف اوباما در دور دوم ریاست

به گزارش خبرگزاری مهر، "دویچه وله" آلمان در تحلیلی درباره دور دوم ریاست جمهوری اوباما به لیست طولانی تکالیفی که در این دوره پیش روی اوباماست اشاره کرده و نوشت: تقویت قوانین حمل سلاح، اصلاح قانون مهاجرت، اقتصاد رو به ضعف آمریکا، مناقشات و درگیریهای حل نشده خاورمینه و برگشت نیروهای آمریکایی از افغانستان نمونه هایی از این تکالیف است.

نویسنده این مطلب در ادامه نوشت: اوباما با حمایت اکثریت مردم کشورش به دور دوم ریاست جمهوری خود راه یافت. نظرسنجی های انستیتوهای مختلف در آمریکا البته درباره میزان رضایت مندی مردم این کشور از رئیس جمهوری شان درصدهای مختلفی را نشان می دهند اما اکثرا از میزان رضایت مندی 50 درصدی از اوباما خبر می دهند.

برخی دیگر از نظرسنجی ها هم مسئله و مشکل یکسانی را برای اوباما نشان می دهند و آن گرفتاری کشور در زمینه اختلاف نظر است، اکثریت دموکراتها موافق سیاستهای اوباما هستند در حالی که اکثریت جمهوریخواهان این سیاستها را رد می کنند.