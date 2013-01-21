به گزارش خبرگزاری مهر، سعادت بهرامی گفت: هدف از ایجاد این سامانه برقراری ارتباط میان صاحبان ایده و سرمایه و همچنین توسعه ایده و سرمایه گذاری و نظام مند کردن آن است.

وی افزود: وظیفه اصلی این سامانه شناسایی صاحبان ایده و سرمایه گذاران، شناسایی و تدوین اولویتهای سرمایه‌گذاری، بررسی، ارزیابی، بهبود و ارزش گذاری ایده، پیوند بین صاحبان ایده و سرمایه گذاران، مشاوره سرمایه گذاران تا رسیدن به بهره برداری کامل و کمک به فعال نمودن واحدهای راکد استان می‌باشد.

رئیس هیئت مدیره شرکت شهرکهای صنعتی استان اصفهان ادامه داد: سامانه مذکور طی دو فاز مطالعات و پیاده سازی اجرا گردیده است.

وی تصریح کرد: فاز مطالعات آن که شامل تدوین و طراحی فرآیندها می‌باشد، در سال90 به پایان رسیده و عملیات اجرایی آن در سال 91 آغاز گردیده است.

بهرامی اضافه کرد: از نتایج این پروژه می توان به ثبت نام بیش از 250 طرح و ایده و 70 سرمایه گذار در بانک اطلاعاتی این سامانه، و اجرائی شدن حدود 10 طرح اشاره کرد.

پرداخت تسهیلات40 میلیارد ریالی به واحدهای صنعتی فعال در شهرکها و نواحی صنعتی اصفهان

مدیرعامل شرکت شهرکهی صنعتی اصفهان از پرداخت 40 میلیارد ریال تسهیلات از محل منابع نوسازی و تجدید ساختار صنایع به واحدهای صنعتی فعال در شهرکها و نواحی صنعتی این استان خبر داد.

سعادت بهرامی گفت: از ابتدای سال 91 تاکنون با تشکیل پرونده و روند اجـرایی، تعـداد 30واحد صنعتی، جهت دریافت تسهیلات به بانک عامل معرفی شده‌اند.

وی افزود: شرکت شهرکهای صنعتی به منظور حمایت از صنایع کوچک و متوسط مستقر در شهرکها و نواحی صنعتی استان، ضمن دریافت درخواست متقاضیان و بررسی و بازدید از واحدهای صنعتی توسط کارشناسان، اقدام به ارائه این تسهیلات نموده است.

مدیرعامل شرکت شهرکهـای صنعتی اصفهان خاطرنشان کرد: این اعتبارات براساس تفاهمنامه منعقده با موسسه مالی اعتباری مهر ایجاد شده، که واحدهای صنعتی پذیرش شده نسبت به دریافت تسهیلات، از سوی این شرکت به این موسسه معرفی می شوند.

بهرامی ادامه داد: میزان تسهیلات یاد شده حداکثر تا سقف یک میلیارد و 500 میلیون ریال و در قالب تأمین سرمایه در گردش و بازسازی و نوسازی ماشین آلات به واحدهای صنعتی فعال پرداخت می شود.