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۲ بهمن ۱۳۹۱، ۱۵:۳۴

بلک:

مجتمع فرهنگی سازمان تبلیغات اسلامی تا پایان سال افتتاح می شود

مجتمع فرهنگی سازمان تبلیغات اسلامی تا پایان سال افتتاح می شود

اهواز- خبرگزاری مهر: مدیرکل سازمان تبلیغات اسلامی خوزستان از تکمیل و افتتاح مجتمع فرهنگی سازمان تبلیغات اسلامی اهواز تا پایان سال جاری خبر داد.

حجت الاسلام محمد حسن بلک در حاشیه نمایشگاه کتاب خوزستان، در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد:  ترویج فرهنگ کتاب و کتابخوانی در سطح جامعه نیاز به لوازم و بسترهایی دارد که یکی از این بسترها برپایی نمایشگاههای کتاب است.

وی با بیان اهمیت برگزاری نمایشگاههای کتاب استانی، افزود: در این راستا فضای علاقه به مطالعه و آشنایی با تازه های نشر و کتاب در دسترس علاقه مندان قرار می گیرد.

بلک با بیان اینکه نمایشگاه کتاب استانی یک رویداد فرهنگی مهم است، تصریح کرد: به این ترتیب تمام تسهیلاتی که برای کتاب و علاقه مندان به کتاب فراهم می شود، اشاعه فرهنگ مطالعه را به دنبال دارد.
 
وی به مجموعه فرهنگی فروشگاهی کتاب سازمان تبلیغات اسلامی اشاره کرد و گفت: این مجموعه با توجه به نیاز برای تحول محتوایی و ظاهری در حال حاضر در حال تعمیر و بازسازی است.
 
مدیرکل سازمان تبلیغات اسلامی خوزستان افزود: پیش بینی می کنیم در آستانه پایان سال مجموعه فرهنگی سازمان تکمیل و افتتاح شود.
 
وی تصریح کرد: سعی شده در این مجتمع علاوه بر ایجاد فضای مطبوع و پر جاذبه، جدیدترین کتب نیز به متقاضیان کتاب عرضه شود.
 
کد مطلب 1796752

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