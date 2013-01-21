گلباران تیم استان مرکزی توسط تهران/ بوشهر با چهار گل فارس را شکست داد

به گزارش خبرنگار مهر، نخستین روز رقابت‌های فوتبال هفت نفره کشور در بوشهر با برگزاری دو مسابقه پیگیری شد که در تیم فوتبال استان تهران موفق شد با نتیجه 10 بر صفر تیم استان مرکزی را مغلوب سازد.

در دیگر مسابقه روز اول نیز تیم منتخب فوتبال هفت نفره بوشهر موفق شد با نتیجه چهار بر یک مقابل تیم استان فارس به برتری دست یابد.

از نکات قابل توجه این مسابقه می‌توان به حضور هفت ملی‌پوش که سه بازیکن در تیم منتخب بوشهر و چهار بازیکن در تیم فارس حضور داشتند اشاره کرد.

فردا و در دومین روز این مسابقات، بوشهر به مصاف تهران می‌رود و تیم استان فارس به مصاف استان مرکزی خواهد رفت.

مرحله مقدماتی لیگ فوتبال هفت نفره به میزبانی هیئت ورزش‌های جانبازان و معلولان استان بوشهر با حضور هیات بوشهر، هیات مرکزی، هیات تهران، هیات البرز و هیات فارس در قالب گروه "الف" برگزار می شود.

از این گروه، دو تیم به مرحله نیمه نهایی صعود کرده و با دو تیم منتخب گروه "ب" به صورت ضربدری رقابت خواهند کرد.

از رقابت های گروه "ب" که اوایل دی ماه به میزبانی هیات گیلان و در رشت برگزار شد، تیم های مستر اسپرت گیلان و همیاری زنجان به مرحله نیمه نهایی صعود کردند.