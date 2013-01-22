ساخت یک جزیره مصنوعی برای تولید هزاران مگاوات برق

به گزارش خبرگزاری مهر، جزیره مصنوعی بلژیک که قرار است در دریای شمالی ساخته شود به عنوان یک ایستگاه فرعی دریای کار می کند؛ اما ساخت آن 5 سال یا بیشتر زمان نیاز دارد.

این طرح اوایل این هفته در بندر زیبروگ توسط جوان واند لانوت وزیر دریای شمال بلژیک اعلام شد. این ابتکار عمل در پرتو تجارب بلژیک در عرصه انرژی هسته ای و نیازهای این کشور به انرژی، بهتر قابل ارزیابی و تحلیل است.

درسال 2011، حدود 57 درصد از انرژی بلژیک از راه انرژی هسته ای تأمین شد اما همانطور که سایر کشورها آگاهی خود را نسبت به خطرات پس از فوکوشیما ارتقا داده اند رویای عدم استفاده از انرژی هسته ای به محض این که گزینه های دیگر انرژی مطرح می شود بار دیگر خود را نمایان می کند.

اپراتور انرژی هسته ای بلژیک نیز راکتورها را سال گذشته به منظور بررسی نقصهای موجود خاموش کرده است. این نقصها در بررسیهای سال گذشته در Doel 3 نزدیک آنتورپ و Tihange 2 نزدیک لیژ کشف شد.

اوایل سال جاری گزارشهایی از آغاز به کار دو نیروگاه هسته ای بلژیک منتشر شد اما رگلاتور هسته ای ماه جاری اظهار داشت که پیش از اتخاذ تصمیم نهایی نیاز به اطلاعات بیشتری دارد تا آیا کار این دو راکتور را از سر بگیرد یا خیر.

در این میان نتایج یک تحقیق انجام شده از سوی حزب سبز در پارلمان اروپا نشان می دهد که ناکامی احتمالی راکتور در نتیجه رشد این نقص ناگهانی غیر قابل اجتناب بوده و می توانست تبعات فاجعه باری به دنبال داشته باشد. آغاز به کار این دو نیروگاه هسته ای پس از نقصهای مشاهده شده می تواند اقدام خطرناکی باشد.

اگر طرحهای ساخت این جزیره مصنوعی پیش رود، بلژیک می تواند 2300 مگاوات برق از شبکه مزارع بادی خود در دریای شمال بدست آورد و آن را جایگزین فعالیتهای متوقف شده دو سایت هسته ای خود در Doel و Tihange کند.

یک سخنگوی دولت اظهار داشت: بلژیک انرژی بسیاری از توربینهای بادی خود به دست می آورد اما روشهای نادرست ذخیره کردن انرژی باد همواره یک مشکل بوده است و قدرت باد به نوبه خود یک گزینه درجه دوم نسبت به سوخت هسته ای و فسیلی بوده است.

ساخت جزیره دونات شکل می تواند ذخیره انرژی را به شکل موثری انجام دهد. بلژیک درحال حاضر 4 درصد از انرژی خود را از باد تأمین می کند، اما انجمن انرژی باد اروپا پیش بینی کرده است که این کشور می تواند ظرفیت خود را تا سال 2020 به 4 هزار مگاوات افزایش دهد.