اتصال دستگاههای اجرایی خراسان رضوی به شبکه ملی اطلاعات

به گزارش خبرنگار مهر، در همین راستا اطلاعات 40 دستگاه اجرایی استان خراسان رضوی به منظور اتصال به شبکه ملی اطلاعات اخذ، بررسی و تجمیع شده و هماهنگی های لازم با سازمان فناوری اطلاعات ایران برای انجام فعالیتهای عملیاتی موردنیاز صورت گرفته است.

در این باره مهندس تقی آبادی مدیرکل ارتباطات استان خراسان رضوی با بیان اینکه افزایش ضریب امنیت سایبری در سطح استان خراسان رضوی یکی از برنامه های در دست اجرای این اداره کل است اظهار داشت: در این خصوص و با هماهنگی های انجام شده با مرکز ماهر، نمایندگان بیش از 30 دستگاه اجرایی استان به این مرکز جهت انجام اقدام های لازم معرفی شده اند.

وی از راه اندازی دیتاسنتر استانی در این استان خبر داد و گفت: با پیگیری های به عمل آمده از سوی این اداره کل، برخی موانع موجود در خصوص فیبرکشی و برق رسانی برای این دیتاسنتر برطرف شده که امید می رود با اقدامات در دست اجرا، دیتاسنتر استان خراسان رضوی در سال 92 به بهره برداری برسد.

مدیرکل ارتباطات استان خراسان رضوی خاطرنشان کرد: با راه اندازی دیتاسنتر استان خراسان رضوی، سرعت گردش اطلاعات در درون استان افزایش یافته و زمینه بهره برداری از شبکه ملی اطلاعات در استان فراهم خواهد شد.

تقی آبادی پایش فضای فرکانسی طبق برنامه و زمان بندی انجام شده، شناسایی تخلفات احتمالی و تداخلات رادیویی و رفع آنها و ترخیص تجهیزات رادیویی از مبادی گمرگی را از دیگر فعالیت های این اداره کل عنوان کرد.