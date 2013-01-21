به گزارش خبرگزاری مهر، "محمد الفوال"، سردبیر روزنامه الجمهوریه مصر در مقاله ای تاکید کرد: آنچه در سوریه می گذرد هیچ ارتباطی با دموکراسی ندارد و نظام دمشق با برخی گروهکهای تروریستی وابسته به القاعده روبرو است که در تلاش برای ویرانی کامل سوریه و تجزیه این کشور هستند.

وی با اشاره به برخورد دوگانه غرب با موضوع تروریسم می نویسد: گروهکهای تروریستی در سوریه اقدامات تروریستی و انفجارهای متعددی را انجام داده و با کمک ترکیه و کشورهای غربی در تلاش برای تشکیل به اصطلاح یک امارت اسلامی در این کشور هستند.

اطلاعات منتشر شده از سوی سرویسهای اطلاعاتی غربی نیز موید این مسئله است که تروریستها در سوریه از لحاظ نظامی و سیاسی برای تشکیل یک حکومت حمایت می شوند.

البته مردم سوریه با طرح آنها مخالف و همچنین خواستار بازنگری کشورهای عربی در مواضعشان درباره سوریه هستند.

بنابراین گزارش، گروهکهای تروریستی جبهه النصره و گروهک موسوم به جندا... که از سوی آمریکا در فهرست تروریسم قرار گرفته اند، با القاعده در ارتباط هستند. از طرفی این گروهکها به طور گسترده از سوی ترکیه مورد حمایت قرار دارند و از نقاط مرزی کمک تسلیحاتی و مالی هنگفتی دریافت می کنند.