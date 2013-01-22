حفاظت از انقلاب و ولایت نیازمند سلامتی و نشاط جوانان است

به گزارش خبرگزاری مهر، جهانبخش کرمی در مجمع انتخابات بسیج ورزشکاران استان زنجان، تصریح کرد: امروزه کشور در جنگ تمام عیار با استکبار جهانی قرار دارد که باید در مقابله با این جنگ‎ روانی توسط دشمنان هوشیار باشیم.

وی در ادامه افزود: بعد از پیروزی انقلاب اسلامی ایران شاهد 3 دهه مبارزه اسلام و کفر هستیم که از اتفاقات بارز این 3 دهه می‎توان به ناامنی و درگیری در داخل کشور و جنگ در دهه اول، تهاجم فرهنگی در دهه دوم و فتنه سال 88 در دهه سوم اشاره کرد.

سردار کرمی با اشاره به بیداری‎های اسلامی در منطقه، عنوان کرد: بیداری‎های اسلامی منطقه به برکت انقلاب اسلامی ایران و الگوگیری مردم این مناطق از مردم ایران در مبارزه با استکبار پایداری و مقاومت است و این بیداری‌ها به اروپا و آمریکا نیز گسترش یافته است.

فرمانده سپاه انصارالمهدی (عج) استان زنجان با اشاره به رمز پیروزی دوران انقلاب و بعد از آن، یادآور شد: رمز پیروزی ایران در دوران انقلاب و بعد از آن توجه به معنویت است و با تکیه بر آن است که هیچ ابرقدرتی نمی‌‎تواند اراده ملت ایران را بشکند و در مبارزه بر آنها غلبه کند.

در این جلسه ایرج رحمانی با 36 رأی به عنوان مسئول بسیج ورزشکاران استان انتخاب شد.

سه ورزشکار زنجانی به اردوی تیم‎های ملی جودو، بسکتبال با ویلچر و دو میدانی ایران دعوت شدند

بعد از برگزاری رقابت‎های جودو قهرمانی کشور، ورزشکار زنجانی که موفق به تصاحب گردن‌آویز نقره شده بود، به اردوی تیم‌ملی جودو دعوت شد.

نگار ساعدی که در وزن 63 کیلوگرم توانسته بود عنوان نایب‌قهرمانی را در مسابقات جودو نوجوانان کشور از آن خود کند، موفق به کسب مجوز حضور در اردوی تیم‌ملی جودو بانوان شد و این در حالی است که "فاطمه مسافر"، یکی دیگر از زنجانی‎های حاضر در این دوره از مسابقات بر جایگاه سوم ایستاد.

مریم بابایی نایب‌رییس امور بانوان هیئت جودو استان زنجان گفت: خوشبختانه روند شکوفایی ورزشکاران استان در رده‌های سنی پایین مطلوب است که این مهم با برنامه‌ریزی‌های هیئت جودو استان در چند سال اخیر محقق شده است، لذا امیدواریم بتوانیم در سال‎های آتی نیز روند کنونی را ادامه داده و شاهد حضور تعداد زیادی از ورزشکاران استان در اردوهای تیم‌ملی باشیم که تحقق این مهم در گرو تداوم طرح استعدادیابی است.

همچنین به دنبال اتمام محرومیت چهار ساله بسکتبال با ویلچر ایران از حضور در میادین بین‎المللی، بازیکن زنجانی جهت اعزام به مسابقات برون‌مرزی به اردوی تیم‌ملی بسکتبال با ویلچر کشورمان دعوت شد. "مرتضی ابراهیمی" به عنوان تنها بازیکن زنجانی است که به سومین دوره اردوی تیم‌ملی بسکتبال با ویلچر جوانان دعوت شده و از اول بهمن‌ماه به همراه سایر ورزشکاران در کمپ تیم‌ملی جانبازان و معلولان حضور دارد که قرار است بعد از کسب آمادگی به مسابقات جام‌جهانی ترکیه و رقابت‎های آسیایی مالزی اعزام شود.

در ادامه حضور ملی‌پوشان زنجانی در اردوهای مختلف، ورزشکار جوان زنجانی نیز به اردوی تیم‌ملی دو و میدانی ایران فرا خوانده شد. "صادق مردانی" که در ماده پرش طول حضور دارد، در کنار سایر ملی‌پوشان به مدت 3 روز در اردوی مذکور و زیر نظر کادر فنی شرکت خواهد کرد و این در حالی است که این ورزشکار توانسته بود در مسابقات دو و میدانی منطقه یک کشور، مدال طلا را در رده سنی نونهالان از آن خود کند.

