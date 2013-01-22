به گزارش خبرنگار مهر، هفته هجدهم (هفتم دور برگشت) مسابقات والیبال لیگ برتر باشگاه‌های کشور روز چهارشنبه با برگزاری دیدارهای همزمان در تهران و پنج شهرستان دیگر پیگیری می‌شود. تیم‌هایی که در دیدارهای در دور رفت این هفته صاحب برتری شدند، مصمم به تکرار آن هستند اما برخی می‌خواهند پیروزی مشابه دور رفت بگیرند و برخی هم خواستار پیروزی متفاوت هستند!

کاله از جمله تیم‌هایی است که به دنبال تکرار پیروزی دور رفتش مقابل میزان خراسان است. شاگردان بهروز در نیم فصل از رقابت با این تیم بدون از دست دادن هیچ گیمی صاحب سه امتیاز کامل شدند و خیلی خوب می شود اگر این پیروزی را فردا هم تکرار کنند اگرچه موجب صعودشان از رده دوم نمی‌شود اما خیال‌شان راحت می‌شود که در رقابت با متین ورامین، جایگاه‌شان را از دست نمی‌دهند.

از طرفی متین ورامین هم تکرار پیروزی قاطعانه برابر گنبدی‌ها در این هفته از مسابقات والیبال را در دستور کار قرار داده است تا بتوانند سایه خود را روی رده دوم جدول سنگین‌تر کنند. شاید این هم از شانس بد پرویز کاظمی باشد که در بدو ورود به تیم جواهری گنبد، مقابل دو تیم مدعی قرار گرفت. این تیم هفته گذشته میزبان پیکان صدرنشین بود و این هفته هم باید مقابل تیم سوم جدول رده‌بندی صف آرایی کند.

شهرداری‌چی‌های والیبال در هفته هفتم دور رفت رقابتی پنج گیمه با حریفان‌شان داشتند و به حداقل امتیاز آن بسنده کردند اما آنها دیدارهای مرحله برگشت را در شرایطی متفاوت برگزار می‌کنند چون یکی از آنها به اندازه حریفش نیازمند برد است و دیگری فقط به دنبال اعاده حیثیت.

شهرداری ارومیه پس از او برد متوالی خانگی که البته در سالن خالی از تماشاگر برگزار شد، این هفته در تهران برگزار کننده دیداری مهم برابر پیکان خواهد بود. برای بازیکنان شهرداری ارومیه که هفته گذشته به رده چهارم صعود کردند اهمیت زیادی دارد که در این بازی هم برنده شوند و جایگاه خود را در این رده محکمتر کنند اما از طرفی شاگردان پیمان اکبری هم با وجود صدرنشینی همچنان نیازمند برد هستند. آنهم بردی که امتیاز کامل به همراه داشته باشد و یک قدم دیگر آنها را به مرحله پلی آف نزدیک‌تر کند.

در مقابل شهرداری تبریز که تقریبا امیدی برای صعود به مرحله پلی‌آف ندارد، در این هفته برابر دیگر خودروسازان لیگ یعنی سایپا صف آرایی می‌کند. سایپا که هفته گذشته با متحمل شدن دومین شکست متوالی‌اش رده چهارم را از دست داد امید زیادی دارد که از این دیدار خانگی صاحب بیشترین امتیاز شود و موقعیتش را در جدول بهبود بخشد.

البته نارنجی‌پوشان علاوه بر امیدواری به پیروزی در دیدار خود، امید دارند رقیب صنعتی‌شان هم در این هفته پیروز شود و شرایط را برای صعود دوباره آنها مهیا کند.

چهار هفته شکست متوالی برای تیمی که تا همین چند هفته پیش صدرنشین لیگ بود، کافی است تا این هفته بیشتر از همیشه به دنبال برد باشد. پیشگامان کویر یزد اگر بتواند در دیدار خانگی روز چهارشنبه که برابر باریج اسانس برگزار می‌شود پیروز شود و امتیاز کاملی به دست آورد می‌تواند نسبت به صعود به مرحله پلی‌آف امیدوارتر شود.

آلومینیوم المهدی بندرعباس هم مانند پیکان، سایپا و پیشگامان کویر یزد در هفته هفتم دور رفت با نتیجه سه بر دو پیروز شد. این تیم هم فعلا در رده هشتم جدول رده‌بندی قرار دارد، برای بهبود موقعیتش به پیروزی نیاز دارد اما چه بهتر بردی که این تیم را به امتیاز کامل برساند.

بازیکنان آلومینیوم المهدی این هفته میزبان نوین کشاورز هستند که اطمینان دارد نه صعود می کند و نه نزول؛ شاید این فرصت خوبی باشد برای آنها که مانند خودروسازان و یزدی‌ها به دنبال پیروزی متفاوت از دور رفت است.

برنامه دیدارهای هفته هجدهم (هفتم دور برگشت) مسابقات والیبال لیگ برتر باشگاه‌های کشور و جدول رده بندی به شرح زیر است:

چهارشنبه 4/11/91

* پیکان تهران - شهرداری ارومیه (ساعت 15:30 - خانه والیبال تهران)

* شهرداری تبریز - سایپا البرز (ساعت 15:30 - سالن شهید اقدمی)

* متین ورامین - جواهری گنبد (ساعت 15:30 - سالن شهید گل عباسی ورامین)

* پیشگامان کویر یزد - باریج اسانس کاشان (ساعت 15:30 - سالن شاهدیه یزد)

* آلومینیوم المهدی بندرعباس - نوین کشاورز تهران (ساعت 15:30 - سالن فجر بندرعباس)

* میزان خراسان - کاله مازندران (ساعت 15:30 - سالن مهران مشهد)

جدول رده‌بندی:

1- پیکان تهران (14برد، 3 باخت، 39 امتیاز)

2- کاله مازندران (12 برد، 5 باخت، 35 امتیاز)

3- متین ورامین (12 برد، 5 باخت، 35 امتیاز)

4- شهرداری ارومیه (11 برد، 6 باخت، 32 امتیاز)

5- سایپا البرز (10 برد، 7 باخت، 29 امتیاز)

6 - پیشگامان کویر یزد (9 برد، 8 باخت، 29 امتیاز)

7- میزان خراسان (8 برد، 9 باخت، 28 امتیاز)

8- آلومینیوم المهدی بندرعباس (9 برد، 8 باخت، 22 امتیاز)

9- باریج اسانس کاشان (8 برد، 9 باخت، 22 امتیاز)

10- شهرداری تبریز (5 برد، 12باخت، 17 امتیاز)

11- نوین کشاورز (3 برد، 14باخت، 11امتیاز)

12- جواهری گنبد (یک برد، 16 باخت، 5 امتیاز)



به گزارش خبرنگار مهر، دیدار تیم‌های کاله مازندران و متین ورامین مقابل میزان خراسان و جواهری گنبد در هفته هفتم دور رفت با نتیجه 3 بر صفر به پایان رسید اما سایر دیدارها با نتیجه 3 بر 2 تمام شد.