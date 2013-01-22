دکتر عباس رنجبر در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان این مطلب افزود: در این مدت میانگین بارندگی در پایتخت معادل 3/133 میلیمتر بوده که نسبت به مدت مشابه در سال گذشته با متوسط بارندگی معادل 7/235 میلیمتر 83 در صد کاهش داشته است.

افزایش 7 درصدی بارندگی از ابتدای مهر تا پایان دی در پایتخت نسبت به میانگین بلند مدت

به گفته وی، میانگین بلند مدت بارندگی در تهران در این مدت برابر 1/124 میلیمتر است بنابراین بارندگی پایتخت امسال در مدت مشابه نسبت به میانگین بلند مدت 7 درصد افزایش داشته است.

رنجبر اظهار داشت: میانگین بارندگی سال گذشته در تهران در این مدت دو برابر متوسط بلند مدت بوده است.

افزایش بارندگی در کل کشور در پاییز و اولین ماه زمستان نسبت به سال گذشته

رئیس گروه خشکسالی پژوهشکده هواشناسی تصریح کرد: میانگین بارندگی در کل کشور از ابتدای مهر تا پایان دی معادل 6/105 میلیمتر است که نسبت به میانگین بلند مدت در این دوره که برابر 5/95 میلیمتر بوده 11 درصد افزایش و نسبت به میانگین بارندگی سال گذشته در کل کشور در این مدت 15 درصد افزایش نشان می دهد.

وی با بیان اینکه امسال میزان بارندگی در فصل پاییز در اقصی نقاط کشور مناسب بود افزود: اما در دیماه و هفته اول بهمن ماه بارندگی خوبی در هیچ جای کشور ثبت نشده است.

ورود دو سامانه بارش زا از اواسط هفته آینده به کشور

رنجبر با بیان اینکه تا پایان هفته جاری هم بارندگی در بسیاری از نقاط کشور و ازجمله پایتخت نخواهیم داشت، یاد آور شد: اما بر اساس نقشه های پیش یابی هواشناسی از اواسط هفته آینده سیستم بارش زای مناسبی به کشور وارد می شود و در اکثر نقاط به ویژه تهران بارندگی رخ می دهد.

رئیس گروه خشکسالی پژوهشکده هواشناسی با بیان اینکه پس از این سیستم سامانه بارش زای دیگری وارد کشور می شود اظهار داشت: از اواسط هفته آینده تا پایان بهمن بارندگی های مناسبی در اقصی نقاط کشور پیش بینی می شود که امیدواریم کمبود بارش در دی ماه را جبران کند.