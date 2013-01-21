به گزارش خبرنگار مهر، علی خلیلی ظهر دوشنبه در مجمع انتخابی هیئت بولینگ، بیلیارد و بولس آذربایجان غربی، افزایش دوره های مربیگری و داوری با همکاری فدراسیون را لازمه پیشرفت این رشته ورزشی در استان دانست و خواستار فراهم شدن امکانات و شرایط لازم برگزاری دوره های آموزشی، توسط مربیان ملی و بین المللی برای هیئت های استانی شد.

وی با اشاره به اینکه این رشته جذاب و مفرح 68 مدال جهانی و آسیایی را به خود اختصاص داده و می تواند تاثیر قابل توجهی در افزایش راندمان ورزش کشور داشته باشد، اظهار داشت: تغییر نگاه مسئولان، توسعه فرهنگ در جامعه و تلفیق آن با فرهنگ بومی و محلی و ایرانی اسلامی خود و سالم سازی ذهنیت افراد در خصوص رشته های ورزشی نو پا باید مورد توجه باشد.

نائب رئیس فدراسیون بولینگ، بیلیارد و بولس کشور نیز در این جلسه هیتهای استانی را بازوان و اهرم اصلی فدراسیون دانست و گفت: برای توسعه این ورزش در کشور باید پس از توسعه فنی، کار فرهنگی مطابق با باورهای دینی و اسلامی را در دستور کار خود قرار دهیم.

مریم اسدالهی در ادامه اظهار داشت: فدراسیون در گذشته که در جایگاه 28 جهان قرار داشت ظرف مدت دو سال به جایگاه دومی و در بانوان نیز جایگاه 9 را از آن خود کرد و این موفقیتهای کسب شده حاصل تلاش و همکاری تمامی هیئت های استانی در کشور است.

وی با اشاره به اختصاص یک واحد درسی دانشگاهی به این رشته در آذربایجان غربی، عنوان کرد: این اقدام در تاریخ این ورزش یک اقدام بی نظیر و مثال زدنی بوده که باید حوزه های آموزشی، استعدادیابی و پژوهشی را در سطح کشور ارتقا دهیم که این استان نسبت به سایر استانها تاکنون پیشگام بوده است.

در پایان این مجمع علیرضا رزمجو تنها کاندیدا پس از انصراف سیدعلی رضوی دیگر کاندیدا با کسب 17 رای موافق از 17 رای ماخوذه به مدت 4 سال دیگر به عنوان رئیس هیئت بولینگ، بیلیارد و بولس آذربایجان غربی انتخاب شد.