بسیج پیشکسوتان جهاد و شهادت استان تهران افتتاح شد

به گزارش خبرنگار مهر، بسیج پیشکسوتان جهاد و شهادت برای نخستین بار ظهر دوشنبه با حضور سردار علی نصیری فرمانده سپاه حضرت سیدالشهداء(ع) استان تهران، سردار احمد کریمی جبلی مسئول سازمان بسیج پیشکسوتان جهاد و شهادت و دیگر مسئولان در سپاه حضرت سیدالشهداء(ع) استان تهران در شهرری افتتاح شد.

سردار علی نصیری در این مراسم گفت: افتتاح بسیج پیشکسوتان جهاد و شهادت، ایجاد فضایی جدید برای ادامه پاسداری از انقلاب اسلامی در کسوت پیشکسوتی است، چون پیشکسوتان پرچمداران حماسه و ایثار در دفاع مقدس و عرصه های مختلف حیات نظام اسلامی هستند.

وی با اشاره به بیانات رهبر معظم مبنی بر اینکه پیشکسوتان، اعضای وابسته سپاه و از آن نا گسستنی هستند، افزود: آن تدابیر نورانی افق جدیدی را بر روی سپاه گشود و سپاه و بسیج را ملزم به تعریف این رابطه و تبدیل آن به ساختار کرد.

پیشکسوتان عرصه جهاد و شهادت در تاریخ انقلاب حوادث سختی را دیده اید

فرمانده سپاه حضرت سیدالشهداء(ع) استان تهران اظهار داشت: پیشکسوتان عرصه جهاد و شهادت در تاریخ انقلاب حوادث شگفت انگیز و سختی را دیده اید، سالها در جنگ سخت درگیر، مدتی در نبردهای امنیتی علیه دشمنان انقلاب و پس از آن نیز در عرصه جنگ نرم و مقابله با تهاجم فرهنگی دشمنان قرار گرفته اید که بحمدالله توفیقات بی شماری در تمامی این عرصه ها به دست آمده است.

وی به توصیه رهبر معظم انقلاب در رسیدگی به امور پیشکسوتان جهاد و شهادت اشاره کرد و ادامه داد: آنها پرچمداران حماسه و ایثار در دفاع مقدس و عرصه های مختلف حیات نظام اسلامی بوده و هستند ، بازنشستگان و پیشکسوتان سپاه هر جا احساس کرده اند نظام به حضور آنان نیاز دارد آگاهانه و انقلابی به صحنه آمده اند.

سردار نصیری تصریح کرد: بسیج پیشکسوتان زمینه ای برای این است که سرمایه های گرانقدر جهاد و شهادت که روح فداکاری را در عمل تجربه کرده اند و شهادت را با چشمان خود دیده اند به عرصه بازگردند و خانه نشین نباشند چون پاسداری یک تکلیف و هویتی تمام نشدنی است که به معنای ظهور عالی ترین احساس فداکاری برای دفاع از اسلام، آزادی و حاکمیت ارزشهای الهی است.

انقلاب موهبتی ابدی است

وی اضافه کرد: انقلاب موهبتی ابدی است که همیشه و در هر حال نیاز به پاسداری دارد و تمام نسلها مانند یک رود جاری از شور، شعور و آگاهی باید در این ساختمان عظیم دفاعی بیایند و رسالت خود را انجام دهند.

مسئول سازمان بسیج پیشکسوتان جهاد و شهادت نیز در این مراسم گفت: سپاه و بسیج مصداق السابقون و مقربان درگاه الهی هستند و افتتاح بسیج پیشکسوتان، گرامیداشت ارزشهاست.

سردار احمد کریمی جبلی با اشاره به فلسفه تشکیل و مأموریتهای بسیج پیشکسوتان جهاد و شهادت افزود: سپاه پاسداران مولودی است که همطراز با انقلاب اسلامی تشکیل شده و به همین دلیل از آیین نامه ها، دستورالعملها و نحوه آموزش متناسب با سایر سازمانهای لشکری و کشوری قدیمی، برخوردار نبود، لذا زیرساختهای خود را متناسب با شرایط پیش روی تدوین می کرد.

وی با اشاره به نوپا بودن بسیج و سپاه، بازنشستگی در آن معنا و مفهوم نداشت و ساختار و آیین نامه ای هم برای آن پیش بینی نشده بود، بیان داشت: چون اغلب پاسداران هنگام ورود به سپاه در پاسخ به این سئوال که تا چه زمانی در سپاه می مانید؟ می نوشتند تا ظهور آقا امام زمان(عج)، تا پیروزی نهایی یا تا شهادت و در ذهن آنها بازنشستگی جایگاهی نداشت.

با ورود نیروهای جوان سپاه در سال 73 مفاهیمی مانند بازنشستگی در سپاه وارد شد

مسئول سازمان بسیج پیشکسوتان جهاد و شهادت ادامه داد: با ورود نیروهای جوان سپاه در سال 73 مفاهیمی مانند بازنشستگی در سپاه وارد شد که از آن زمان، سپاه با این موضوع مواجه شد که باید برای این بازنشستگان برنامه داشته باشد و به ویژه اینکه تعدادی از پاسداران نسل اول سپاه بازنشسته شده بودند و پس از بازنشستگی با مشکلات عدیده ای دست و پنجه نرم می کردند، لذا سپاه برای رفع مشکلات این افراد در سال 1385 کانون بازنشستگان را تأسیس کرد تا در رابطه با معیشت، خدمات رسانی، پشتیبانی حقوقی و قضایی، توانمندسازی، اشتغال و امثالهم، خدمات لازم را به آنها ارائه کند.

وی عنوان داشت: پیشکسوتان جهاد و شهادت که بازنشسته شده بودند، دغدغه زیادی داشتند تا همچنان به نوعی بتوانند از دستاوردهای انقلاب اسلامی حفاظت کنند، وقتی این موضوع کم و بیش به محضر رهبر معظم انقلاب منتقل شد، بنابر تدبیر مقام معظم رهبری مبنی بر اینکه سپاه نباید بازنشستگان را رها کند، فرمانده کل سپاه طی ابلاغی از سازمان بسیج مستضعفین خواستند مانند سایر اقشار، سازمانی هم برای بازنشستگان در نظر بگیرند.

سردار کریمی جبلی اضافه کرد: از این رو سازمان بسیج پیشکسوتان جهاد و شهادت به منظور تأمین مأموریتهایی شامل ایجاد و حفظ ارتباط معنوی و انقلابی پاسداران بازنشسته با سپاه و بسیج، جذب، سازماندهی، حفظ، انسجام و به کارگیری آنها در اجرای اهداف و مأموریتهای سپاه و بسیج و انقلاب اسلامی در اوایل سال 1389 شکل گرفت.

بیش از یکهزار و 200 کمیته تخصصی بسیج پیشکسوتان جهاد و شهادت راه اندازی شده است

وی تصریح کرد: تا کنون بیش از یکهزار و 200 کمیته تخصصی بسیج پیشکسوتان جهاد و شهادت راه اندازی شده است، چون کسانی که بازنشسته می شوند، دارای تجارب 30 ساله ای هستند که نباید آنها را نادیده گرفت، با توجه به این موضوع، سازمان بسیج پیشکسوتان برنامه های برای استفاده از اندوخته های این افراد دارد که کمیته های تخصصی را در زمینه های فرهنگی، سازندگی، امر به معروف و نهی از منکر، آموزش، ورزش، مشاوره های دفاعی و امنیتی و ثبت و ضبط تجارب آنها، سازماندهی کرده ایم.

وی افزود: یکی از مأموریتهای اصلی سازمان بسیج پیشکسوتان، استفاده از این افراد در رده های بسیج به عنوان فرمانده پایگاه، سر گروه حلقه های صالحین، سرمربی در آموزشها، استفاده در مأموریتهای مختلف بسیج مانند بسیج سازندگی و راوی کاروانهای راهیان نور است.

ضرورت تأسیس سازمان پیشکسوتان بسیج

مسئول سازمان بسیج پیشکسوتان جهاد و شهادت درباره ضرورت تأسیس سازمان پیشکسوتان بسیج گفت: استفاده بهینه از ظرفیت بازنشستگان و مجموعه پیشکسوتان بسیج و سپاه و تجارب ارزشمند آنان در شبکه های مشورتی بسیج از مهمترین اقداماتی است که می تواند در این سازمان مؤثر و مفید باشد.

وی ادامه داد: سپاه برای اینکه تجربه پیشکسوتان با شور جوانی جوانان بسیجی تلفیق کند و از این ظرفیت در مسیر اهداف و آرمانهای انقلاب اسلامی بهره ببرد، سازمانی به نام سازمان بسیج پیشکسوتان جهاد و شهادت را در زیرمجموعه خود شکل داده است، البته استفاده از تجارب این افراد زمانی محقق شد که مقام معظم رهبری در دیداری با فرماندهان سپاه به ضرورت استفاده از این قشر از جامعه و نیروهای مسلح تأکید کردند.

گفتنی است، محمدتقی محقق فرمانده سابق لشکر 10 سیدالشهداء(ع) در این مراسم به عنوان مسئول بسیج پیشکسوتان جهاد و شهادت سپاه حضرت سیدالشهداء(ع) استان تهران معرفی شد.