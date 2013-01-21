مراسم ویژه نهم ربیع در روستاهای خراسان رضوی برگزار می شود

حجت الاسلام علی بخشی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: مبلغان سراسر استان به مناسبت ایام مهدوی در روستاهای خراسان رضوی با موضوع آغاز امامت امام عصر(عج) و فضائل ائمه سخنرانی خواهند داشت.

مسئول امور مبلغان تبلیغات اسلامی خراسان رضوی تاکید کرد: برنامه های مختلف فرهنگی با رویکرد پرداختن به موضوع امامت ولی عصر و بدون مسائل حاشیه ای در این روز مد نظر مبلغان مستقر و هجرت قرار خواهد داشت.

حجت الاسلام بخشی گفت: کتاب "بصیرت در تبری" برای استفاده در محتوای این سخنرانی ها در اختیار مبلغان قرار گرفته است.

وی افزود: کتاب خواندنی و پر محتوای" آب را گل نکنیم " در همین زمینه منتشر شده است که مبلغان می توانند با بکار گیری مطالب آن در ایجاد فضای همدلی در این عید بزرگ موثر باشند.

مسئول امور مبلغان تبلیغات اسلامی خراسان رضوی اظهار کرد: 504 مبلغ مستقر و هجرت با توجه به نیاز سنجی های انجام شده همزمان با برگزاری جشن های با شکوه در مساجد سراسر استان به تبیین مسئله امامت و انتظار خواهند پرداخت.