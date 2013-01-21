به گزارش خبرنگار مهر، فرزاد حاتمی در حاشیه تمرین امروز دوشنبه تیم فوتبال استقلال ضمن بیان این مطلب افزود: با اینکه اولین حضورم با پیراهن استقلال برابر پرسپولیس را تجربه می کنم اما هیچ استرسی را برای این دیدار ندارم چرا که قبل از این با راه آهن مقبل 97 هزار تماشاگر برابر پرسپولیس بازی کرده ام.

حاتمی با بیان اینکه در اوج آمادگی قرار دارد و امیدوارم است تیمش بازی قابل قبولی را برابر پرسپولیس به نمایش بگذارد گفت: پیش بینی این دیدار سخت است اما امیدوارم استقلال بتواند با ارائه بازی قبل قبول به پیروزی برسد.

هفتاد و ششمین دیدار تیم های فوتبال استقلال و پرسپولیس که از رقابت های هفته بیست و سوم لیگ داوزدهم محسوب می شود، ساعت 15 روز جمعه 6 بهمن ماه در ورزشگاه آزادی تهران برگزار خواهد شد.