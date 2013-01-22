دولت از اجرای مرحله دوم هدفمندی به دنبال بهره برداری سیاسی است

حجت الاسلام غلامرضا مصباحی مقدم در گفتگو با خبرنگار مهر ضمن بیان اینکه اجرای مرحله دوم هدفمند کردن یارانه ها هیچ لطفی برای مردم ندارد، اظهار داشت: دولت باید ابعاد موضوع مرحله دوم طرح هدفمند کردن یارانه ها را درست و شفاف برای مردم تشریح کند که متاسفانه این کار تاکنون انجام نشده است.

وی تصریح کرد: بهترین کار و لطفی که دولت می تواند با آن نظر جمعی مردم را جلب کند و در آخر عمر این دولت به ثبت برساند تقویت تولید ملی است که این نکته از تاکیدات مقام معظم رهبری است که رضایت معظم له را هم به همراه دارد.

رئیس جمهور می خواهد سیاست های کلان و قانونگذاری را خودش انجام دهد

نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات و اسلامشهر در مجلس شورای اسلامی به اظهارات اخیر رئیس جمهور در برنامه زنده تلویزیونی اشاره داشت و افزود: رئیس جمهور در نطق زنده تلویزیونی خود بیان داشت می خواهد سیاست های کلان و قانونگذاری را خودش انجام دهد و از سویی نیز تاکید دارد که اجرا را نیز خودش در دست بگیرد.

وی یادآور شد: انجام این کار از سوی رئیس جمهور به عنوان رئیس قوه مجریه در نظامی که نظام مردم سالاری حاکم است، باید گفت که این رویه غیر ممکن است.

عضو مجمع نمایندگان استان تهران در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه خواسته های رئیس جمهور ما را به جای استفاده از نظام مردم سالاری به روش فرد سالاری هدایت و رهنمون می کند، اظهار داشت: احمدی نژاد می گوید ما می خواهیم به شما پول بدهیم و در جیب شما پول بگذاریم که باید گفت دولت ابتدا می خواهد با افزایش قیمت حامل های انرژی پول را از جیب مردم بردارد.

نظرات مردم در زمینه اجرای مرحله دوم هدفمندی یارانه ها خیلی مهم است

عضو شورای پول و اعتبار کشور خاطرنشان ساخت: تا اینجا که ما از دیدگاه و نظرات رئیس جمهور متوجه شدیم این است که با برنامه ای که دولت دارد قیمت هر لیتر بنزین چیزی نزدیک به 1200 تا 1500 تومان خواهد شد.

وی تصریح کرد: همچنین اگر دولت بخواهد هر لیتر بنزین را بر مبنای قیمت فوب خلیج فارس در نظر بگیرد باید نرخ آن را دو هزار و 500 تومان اعلام کند و نرخ گازوئیل را نیز به همین ترتیب افزایش دهد.

مصباحی مقدم یادآور شد: در تشریح ابعاد پنهان افزایش یارانه ها نیز باید بگویم که هر لیتر گازوئیل بر اساس برنامه های دولت باید یک هزار تومان شود در حالی که امروز مردم بابت هر لیتر گازوئیل 70 تومان پرداخت می کنند.

وی خاطرنشان ساخت: آیا مردم راضی هستند که قیمت ها در این سطح تغییر پیدا کند و بعد پول مردم را برگردانند که در این راستا مردم باید به این سوال پاسخ دهند و نظرات مردم در این زمینه خیلی مهم است و دولت نیز باید به نظرات مردم توجه ویژه کند.

دولت به دنبال بهره برداری سیاسی است

رئیس کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی افزود: همچنین در طرف دیگر موضوع نیز باید گفت اگر بنا باشد همه پول دریافتی را به مردم باز گردانند به این معناست قدرت خرید مردم افزایش یافته در حالی که باید گفت میزان عرضه ثابت است و این حرکت یعنی تورم جدی در جامعه.

وی اضافه کرد: در این بخش سوالی به وجود می آید که آیا این کار و حرکت دولت درست است که بین مردم نقدینگی توزیع شود اما از طرف دیگر عرضه ثابت باشد و بعد با افزایش قیمت ها قدرت خرید آنها کاهش پیدا کند.

نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات و اسلامشهر در مجلس شورای اسلامی در خاتمه اظهار داشت: باید گفت که اثرات تورمی توزیع یارانه نقدی بیش از این سرسام آور است و اینطور که به نظر می آید دولت در پایان دوره خود با طرح این مسائل به دنبال بهره برداری سیاسی است.