ریشه بسیاری از مشکلات اجتماعی در بهم خوردن نظم روابط اجتماعی است

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام علی توکلی در جمع کارکنان آموزش و پرورش کرمان گفت: ریشه بسیاری از مشکلات اجتماعی ناشی از بهم خوردن نظم روابط اجتماعی است.

رئیس کل دادگستری استان کرمان ضمن عرض تسلیت سالروز شهادت امام حسن عسکری (ع) وتبریک آغاز امامت حضرت ولی عصر(عج) اظهار داشت: ما اگر روابط و معادلات اجتماعی را به گونه ای تنظیم کنیم که هر کسی سهم خودش را از معضلات اجتماعی بداند خیلی از مشکلات را نخواهیم داشت.

وی در ادامه روایتی از امام سجاد( ع) که می فرماید" این زبان است که باعث بدبخت شدن انسان ها ودور شدن آنها از مردم جامعه می شود" را بیان کرد و افزود: اگر ما بتوانیم زبان خود را کنترل کنیم و همیشه حرف های را که می خواهیم بازگو کنیم سنجیده و حساب شده باشند قطعا می توانیم در جامعه موفق باشیم واز آسیب ها به دور بوده و دوستان خود را داشته باشیم.

رئیس کل دادگستری استان کرمان ضمن اشاره به برخورد کارمندان با مردم جامعه و احترام نگه داشتن حقوق وشخصیت آنها گفت: امروزه با توجه به به زندگی ماشینی مردم در جامعه،همه با هم به رقابت می پردازند و چون به همدیگر نمی رسند به همدیگر تهمت و افترا می زنند که این امر ریشه بسیاری از مشکلات اجتماعی است.