همدان در بین استان های کم بارش قرار گرفت

به گزارش خبرنگار مهر، حسین کریمی جاوید ظهر دوشنبه در کارگروه گردشگری شهرستان همدان اظهار داشت: در سال جاری میزان بارش ها در همدان کاهش داشته است.

کریمی افزود: در روزهای پایانی این هفته و ایام برگزاری جشنواره زمستانی شاهد پدیده خاصی نیستیم و بارش آنچنانی نیز در ارتفاعات همدان پیش بینی نمی شود.

وی عنوان کرد: از ابتدای سال زارعی تاکنون 101 و نیم میلی متر بارش در همدان رخ داده است.

وی گفت: این میزان بارش نسبت به مدت مشابه سال گذشته 35 درصد و نسبت به میانگین سالانه 21 درصد کاهش نشان می دهد.

کریمی پیش بینی کرد: امسال خشکسالی شدید در همدان رخ نمی دهد و وضعیت بارش ها نرمال خواهد بود اما کاهش در بارش بسیار محسوس است.